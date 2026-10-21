Vietnam busca aprovechar potencial del turismo médico con servicios de nivel internacional

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Los costos competitivos, la cualificación de los profesionales, las técnicas médicas avanzadas y la diversidad de la oferta turística ofrecen a Vietnam oportunidades para convertirse en un destino destacado del turismo médico en la región. Sin embargo, este potencial aún no se aprovecha plenamente, especialmente en Ciudad Ho Chi Minh.



Costos competitivos y capacidad médica



A principios de octubre de 2026, el Hospital Internacional Minh Anh, en Ciudad Ho Chi Minh, recibió a una paciente camboyana de 31 años con una embolia de la arteria mesentérica, necrosis de casi todo el intestino delgado e insuficiencia multiorgánica. Tras una cirugía de emergencia, cuidados intensivos y tratamiento especializado, su estado mejoró y pudo recibir el alta.



Otro caso es el de K.W.S., una singapurense de 41 años cuyo feto padecía una grave cardiopatía congénita. Por recomendación de especialistas, acudió al Hospital Tu Du, que había realizado con éxito intervenciones cardíacas fetales. Tras dos procedimientos, el estado cardíaco del feto mejoró, lo que mejoró las perspectivas de supervivencia del bebé.



Estos casos reflejan la capacidad de los centros sanitarios vietnamitas para tratar enfermedades complejas y atender a pacientes extranjeros. Según el profesor y académico Nguyen Van De, presidente de la Asociación de Hospitales Privados de Vietnam, el país comienza a atraer a pacientes que antes viajaban a Singapur, Japón y otros destinos con sistemas sanitarios avanzados.



Además de los costos razonables, Vietnam cuenta con profesionales cualificados, tecnologías modernas y una red de hospitales públicos y privados en desarrollo. En determinados servicios, los tratamientos cuestan entre el 30% y el 50% de los precios en Singapur y Tailandia. Un implante dental cuesta entre 1.000 y 1.200 dólares en Vietnam, frente a hasta 5.000 dólares en Estados Unidos, mientras que la fecundación in vitro (FIV) cuesta aproximadamente un tercio del precio en Tailandia y una quinta parte del precio en Estados Unidos.



El país también fortalece sus capacidades en trasplantes de órganos, intervenciones cardiovasculares, cirugía robótica, reproducción asistida y tratamiento del cáncer. La medicina tradicional constituye otra oportunidad. El doctor Do Tan Khoa, director del Hospital de Medicina Tradicional de Ciudad Ho Chi Minh, considera que la acupuntura, la implantación de hilos y el uso de plantas medicinales pueden convertirse en productos distintivos si se combinan con servicios de rehabilitación y descanso.



Vietnam recibe cada año a unos 100.000 visitantes para tratamientos odontológicos, con ingresos estimados en 3,5 billones de dongs. La reproducción asistida destaca, por su parte, por sus costos competitivos, técnicas modernas y elevadas tasas de éxito.



Falta de coordinación y servicios integrales



Según el Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh, durante los primeros nueve meses de 2026 la ciudad recibió a cientos de pacientes de Camboya, Laos, Indonesia y otros países. Sin embargo, el doctor Huynh Minh Chin, subdirector de la entidad, señaló que solo unos pocos hospitales han desarrollado servicios específicos para pacientes internacionales.



La mayoría de los centros sigue centrada en las consultas y los tratamientos, con escasa conexión con el turismo, el alojamiento y la atención posterior. La coordinación entre los sectores de salud, turismo, seguridad pública y asuntos exteriores continúa siendo fragmentaria. Además, la falta de estadísticas y estudios de mercado dificulta la formulación de políticas y la captación de visitantes, mientras que numerosos hospitales aún deben mejorar sus espacios de atención y los servicios de descanso y recuperación.



Huynh Minh Chin considera que la red de hospitales especializados, los recursos humanos cualificados y el dominio de técnicas modernas permiten a la ciudad desarrollar productos competitivos en tratamientos especializados, odontología, reproducción asistida, cirugía estética y chequeos médicos.



La ampliación de su territorio tras la fusión con Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau también ofrece oportunidades para conectar los servicios sanitarios con el turismo marítimo, ecológico y de descanso, así como con la medicina tradicional y la rehabilitación. Esta integración permitiría crear una cadena de servicios que abarque desde el tratamiento hasta la recuperación, prolongar la estancia de los visitantes y aumentar el valor económico generado.



Para aprovechar estas oportunidades, resulta necesario estrechar los vínculos entre hospitales, empresas turísticas y establecimientos de alojamiento, además de normalizar la calidad de los servicios conforme a los estándares internacionales.



Hacia un ecosistema de nivel internacional



El doctor Duong Huy Luong, subdirector del Departamento de Gestión de Exámenes y Tratamientos Médicos del Ministerio de Salud, advirtió que Vietnam difícilmente podrá competir de forma sostenible con Tailandia y Singapur si se apoya únicamente en los precios bajos o en técnicas médicas aisladas.



Aunque el país ya dispone de centros capaces de atraer a pacientes extranjeros, todavía necesita una estrategia común que articule hospitales especializados y servicios turísticos y de alojamiento dentro de un ecosistema integral.



Combinar una sólida capacidad médica con servicios de calidad internacional y una promoción sistemática de la marca permitirá a Vietnam aprovechar el potencial del turismo médico y convertirlo en un sector de alto valor añadido para la economía./.

VNA