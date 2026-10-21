Vietnam destaca con dos rutas ferroviarias entre las más bellas del mundo

Hanoi (VNA) - En la lista de los 20 viajes en tren más bellos del mundo para 2026, dada a conocer recientemente por la revista estadounidense Condé Nast Traveler, Vietnam cuenta con dos representantes, incluidos la ruta ferroviaria que conecta los sitios patrimoniales del centro de Vietnam —Hue y Da Nang— y el itinerario "The Vietage by Anantara".



Las obras vietnamitas ocupan los puestos 10 y 14, lo que demuestra el atractivo del turismo ferroviario del país indochino desde los recorridos para descubrir lugares patrimoniales y paisajes pintorescos hasta las experiencias de lujo y relajación.



Al ocupar el décimo puesto de la lista, el recorrido de conexión del patrimonio entre Hue y Da Nang en el centro de Vietnam ha causado una gran impresión entre los lectores de Condé Nast Traveler.



En un trayecto de aproximadamente tres horas, el tren lleva a los viajeros a través del paso de Hai Van, conocido como "el paisaje más majestuoso bajo el cielo", hasta Da Nang, ciudad que cuenta con una playa reconocida como una de las seis más bellas del planeta.



En el camino de regreso, de Da Nang a Hue, los visitantes llegan a la antigua capital imperial de Hue. Desde el tren, pueden contemplar paisajes naturales de gran belleza y majestuosidad, en un punto de encuentro entre el norte y el sur del país, con la imponente cordillera de Truong Son a un lado y el vasto mar al otro.

Los pasajeros podrán disfrutar de actuaciones musicales e instrumentales gratuitas a cargo de artistas a bordo del tren «Conexión del Patrimonio Central», entre Hue y Da Nang. (Foto: PV/Vietnam+)



La revista Condé Nast Traveler consideró que el recorrido es una opción ideal para quienes desean descubrir la belleza de Vietnam más allá de sus conocidos destinos de mar e islas. Además de contar con vagones tranquilos destinados al descanso, el tren dispone de dos vagones comunitarios donde se realizan espectáculos de arte tradicional, lo que contribuye a acercar la cultura local a los pasajeros.



Mientras tanto, en el itinerario The Vietage by Anantara (lugar 14), un vagón de lujo que conecta Da Nang con Quy Nhon y Nha Trang a lo largo de la costa central de Vietnam, los viajeros pueden contemplar arrozales, aldeas rurales y las características cadenas montañosas costeras del país indochino.



La revista Condé Nast Traveler señaló que la experiencia a bordo de este tren incluye un trayecto de unas seis horas entre Da Nang y Quy Nhon, durante el cual se sirven comidas que combinan lo mejor de la gastronomía vietnamita y francesa.



El tramo entre Quy Nhon y Nha Trang también ofrece una experiencia de té de la tarde con productos locales, quesos vietnamitas y variedades de té de alta calidad.



La combinación de hermosos paisajes naturales, servicios turísticos de calidad y una gastronomía excepcional ha convertido a The Vietage by Anantara en una opción preferida por quienes desean descubrir el centro de Vietnam con un estilo de lujo.



De acuerdo con Condé Nast Traveler, aunque el viaje en tren puede durar más que en avión, permite a los viajeros tomarse su tiempo y disfrutar del paisaje natural, los arrozales, las aldeas y la tranquilidad de las zonas rurales a lo largo del recorrido.



La Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam valoró que la inclusión de dos rutas ferroviarias del país en la lista de Condé Nast Traveler, revista internacional especializada en viajes, contribuye a promover la imagen del país, gente y paisajes entre los visitantes en el mundo.



Como resultado, el turismo ferroviario abre nuevas vías para que los viajeros descubran la belleza del centro de Vietnam y contribuye a diversificar la oferta turística del país en el mercado internacional./.