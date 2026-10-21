Vietnam busca modernizar su mercado bursátil tras ascender a mercado emergente secundario

Hanoi (VNA) - Tras la decisión del proveedor global de índices FTSE Russell de elevar a Vietnam a la categoría de mercado emergente secundario, el país trabaja por seguir perfeccionando su marco jurídico, modernizar las infraestructuras, diversificar los productos financieros y ampliar su base de inversores para optimizar la movilización de capitales para la economía.



Durante el seminario sobre los 30 años del sector bursátil de Vietnam, celebrado hoy en Hanoi, el vicepresidente de la Comisión Estatal de Valores, Hoang Van Thu, afirmó que, tras tres décadas de desarrollo, el mercado ha consolidado progresivamente su marco jurídico, estructura organizativa, infraestructura tecnológica, oferta de activos y base de inversores.



A pesar de ser un mercado relativamente nuevo en la región, la bolsa de valores vietnamita ha desarrollado plenamente sus estructuras de mercado y organizaciones intermediarias, con una escala comparable a la de los principales mercados de la región, destacó.



A 30 de septiembre de 2026, la capitalización del mercado bursátil alcanzó alrededor de 397,7 mil millones de dólares, equivalentes al 80,2% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para 2025. El número de cuentas de inversión ascendió a casi 14,1 millones, lo que representa el 13,8% de la población y supera ampliamente el objetivo de 11 millones fijado para 2030.



La reclasificación de FTSE Russell reconoce los avances de Vietnam en materia de reformas, perfeccionamiento legal y modernización de las infraestructuras del mercado. Al mismo tiempo, abre nuevas oportunidades para atraer capital internacional y exige cumplir estándares más elevados de transparencia, accesibilidad y gestión de riesgos.



El vicepresidente de la Comisión Estatal de Valores, Hoang Van Thu, interviene en la cita. (Foto: Bnews/VNA)



Sobre la base de la Estrategia de Desarrollo del Mercado Bursátil hasta 2030, la Comisión Estatal de Valores ha definido seis orientaciones prioritarias: perfeccionar el marco jurídico; ampliar la apertura, la accesibilidad y la integración internacional; modernizar la infraestructura tecnológica y los sistemas de negociación; diversificar los productos y desarrollar servicios financieros modernos; consolidar la base de inversores; y reforzar la gestión y supervisión para proteger los derechos e intereses legítimos de estos.



Entre las medidas prioritarias figura la puesta en marcha del mecanismo de contraparte central de liquidación (CCP) para el mercado de valores al contado, conforme a la hoja de ruta prevista para 2027. También se busca facilitar el acceso de los inversores extranjeros, acelerar la equitización y la desinversión estatal en empresas públicas e impulsar la salida a bolsa de grandes corporaciones. Asimismo, el organismo regulador estudia ampliar la oferta con bonos de infraestructura, bonos verdes y sostenibles, y nuevos instrumentos derivados.



Por su parte, el presidente de la Bolsa de Valores de Vietnam (VNX), Luong Hai Sinh, señaló tres líneas de actuación: diversificar los activos y desarrollar nuevos productos, modernizar la infraestructura informática y perfeccionar los sistemas de pago y liquidación, y reforzar la supervisión para garantizar un mercado estable y transparente.



Entre las opciones analizadas figuran los certificados de depósito, los mecanismos de negociación transfronteriza, las opciones sobre el índice VN30 y los instrumentos derivados vinculados al oro.



En cuanto a las fuentes de financiación a largo plazo, la directora de gestión de activos nacionales del fondo Dragon Capital Vietnam, Luong Thi My Hanh, estimó que las necesidades totales de capital de inversión del país para el período 2026-2030 rondarán los 1,46 billones de dólares. Sin embargo, a finales de 2025, el patrimonio neto de los fondos de inversión en Vietnam se situaba en unos 3,82 mil millones de dólares, equivalentes al 0,8% del PIB.



Ante esta brecha, Dragon Capital propuso estudiar una exención del impuesto sobre la renta de las personas físicas para las inversiones en fondos abiertos mantenidas durante al menos cinco años, ampliar la distribución de estos fondos a través de los bancos comerciales y reforzar la educación financiera.



Pham Thu Phong, editor en jefe del periódico Kinh Te-Tai Chinh (Economía y Finanzas), consideró que la reclasificación abre una nueva etapa para la proyección internacional del mercado bursátil vietnamita, pero también plantea el desafío de competir con los estándares más exigentes de calidad, solidez institucional y confianza de los inversores./.