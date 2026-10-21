Vietnam y Grupo del Banco Mundial estrechan la cooperación de cara al APEC 2027

Hong Kong, China (VNA) - Vietnam pidió al Grupo del Banco Mundial (GBM) que continúe apoyando los preparativos para el APEC 2027 y colabore en la definición de prioridades acordes con el Plan de Acción de Incheon y la Visión de APEC Putrajaya 2040.



La petición fue formulada por el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, durante una reunión con una delegación del GBM encabezada por Paschal Donohoe, director gerente y director de Conocimiento de la institución, celebrada el 20 de octubre en Hong Kong (China), al margen de la Reunión de Ministros de Finanzas de APEC de 2026.



Ngo Van Tuan destacó la contribución de los recursos financieros, la asistencia técnica y el asesoramiento sobre políticas del GBM al desarrollo socioeconómico de Vietnam, y expresó su deseo de que ambas partes mantengan una estrecha colaboración para definir las prioridades del país como anfitrión del foro.



Apoyo a las pequeñas y medianas empresas



El ministro subrayó el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) como motor de crecimiento. Vietnam está impulsando reformas administrativas para reducir en más del 50% los costos de cumplimiento normativo para las empresas.



La Asamblea Nacional también examina un proyecto de modificación de la Ley de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas, que prevé facilitar el acceso a la tierra y la financiación, simplificar los procedimientos, unificar los criterios de clasificación y ampliar la participación de estas empresas en las compras públicas. El Ministerio de Finanzas está dispuesto a trabajar con el GBM para estudiar e incorporar medidas eficaces a las políticas nacionales.



Por su parte, Paschal Donohoe felicitó a Vietnam por los avances recientes en la mejora de su calificación crediticia soberana y valoró sus esfuerzos por gestionar eficientemente el presupuesto estatal y consolidar unas bases fiscales sólidas con vistas a alcanzar la condición de país de ingresos altos en 2045.



El representante del GBM señaló que mejorar el acceso de las Mipymes a la financiación es fundamental para promover un crecimiento económico de dos dígitos. Propuso incluir esta cuestión entre las prioridades de la cooperación regional, en consonancia con la nueva estrategia de apoyo a las Mipymes de la institución, y se comprometió a proporcionar asistencia técnica especializada y los recursos necesarios.



Financiación y cooperación bilateral



Ambas partes también revisaron los avances en la elaboración del Marco de Asociación País (CPF) para el período 2027-2032. Ngo Van Tuan pidió al GBM que estudie nuevos paquetes de financiación en condiciones favorables, flexibilice los mecanismos de desembolso y simplifique los procedimientos administrativos para acelerar la ejecución de los proyectos conjuntos.



Donohoe respaldó las prioridades propuestas por el Ministerio de Finanzas y confirmó la disposición del GBM a enviar expertos, compartir conocimientos y proporcionar asistencia técnica durante los preparativos de Vietnam.



Al término del encuentro, Ngo Van Tuan invitó al GBM a participar en las actividades del APEC 2027 en Vietnam, invitación que Donohoe aceptó./.

VNA