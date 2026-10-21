Política

Asamblea Nacional de Vietnam debate ampliación de la cobertura del seguro social

La Asamblea Nacional de Vietnam examina una reforma de la Ley del Seguro Social para ampliar la cobertura, flexibilizar las pensiones complementarias y simplificar los trámites.

La ministra de Salud, Dao Hong Lan, presenta propuestas sobre tres proyectos de ley en el segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional. Foto: VNA
La ministra de Salud, Dao Hong Lan, presenta propuestas sobre tres proyectos de ley en el segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - Durante su segundo período de sesiones, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura examinará hoy el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley del Seguro Social, cuyo objetivo es ampliar progresivamente la cobertura del sistema en función de las condiciones de desarrollo socioeconómico del país.

La reforma busca perfeccionar las políticas de seguro social, garantizar la coherencia del marco jurídico y responder a las necesidades prácticas de su aplicación.

El proyecto se centra en revisar las disposiciones relativas a los sujetos obligados a cotizar al seguro social, incluidos los trabajadores que desempeñan funciones a tiempo parcial. Asimismo, contempla ampliar gradualmente la cobertura a las personas que trabajan sin una relación laboral formal, los trabajadores de plataformas digitales y otros colectivos con empleo e ingresos estables y regulares. La ampliación se llevará a cabo de forma progresiva, en consonancia con las condiciones socioeconómicas de cada etapa.

El proyecto de ley también modifica las disposiciones relativas a las personas que perciben prestaciones mensuales de jubilación social. Según la propuesta, quienes reciban estas prestaciones no podrán participar en los regímenes de seguro social obligatorio ni voluntario. Esta medida permitirá distinguir claramente las pensiones sociales, financiadas con cargo al presupuesto estatal, de las prestaciones del seguro social, basadas en el principio de cotización y percepción de beneficios.

El texto prevé, asimismo, que los trabajadores puedan incorporarse directamente y de forma voluntaria a un régimen complementario de pensiones, en lugar de hacerlo principalmente a través de sus empleadores. También plantea modificar el método de cálculo de la prestación de pago único para los trabajadores cuyos años de cotización al seguro social superen el período necesario para alcanzar la tasa máxima de pensión.

Otras medidas destacadas incluyen el perfeccionamiento de las disposiciones sobre el pago de pensiones y prestaciones del seguro social mediante transferencias a las cuentas bancarias de los beneficiarios, así como la simplificación de los trámites y la documentación administrativa mediante el uso de datos de las bases de datos nacionales y sectoriales.

Según la agenda, se presentarán las propuestas legislativas y los informes de evaluación de varios proyectos de ley: la Ley de Donación, Extracción y Trasplante de Tejidos y Órganos Humanos, así como de Donación y Extracción de Cadáveres (modificada); las leyes que modifican y complementan diversas disposiciones de las leyes de la Infancia, de las Personas con Discapacidad, de Examen y Tratamiento Médicos, de Productos Farmacéuticos y de las Personas Mayores. También se expondrán los proyectos de la Ley de Prevención y Control de los Daños Causados por el Tabaco, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, las leyes que modifican y complementan el Código Laboral y las de Archivos, de Igualdad de Género, de Actividades de la Cruz Roja y de Empleo; la Ley de Seguro Social, y la Ley de Ejercicio de la Democracia a Nivel de Base (modificada).

Posteriormente, la Asamblea Nacional debatirá cada proyecto en grupo./.

VNA
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