Parlamento vietnamita revisa tres proyectos de ley para reforzar protección de la salud pública

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam examinó esta mañana tres proyectos de ley destinados a ampliar las oportunidades de trasplante, simplificar los procedimientos administrativos en el sector sanitario y reforzar la prevención de los daños causados por el tabaco.



La ministra de Salud, Dao Hong Lan, presentó las propuestas legislativas, mientras que Nguyen Dac Vinh, presidente de la Comisión parlamentaria de Cultura y Asuntos Sociales, expuso los informes de evaluación de los proyectos de modificación de la Ley de Donación, Extracción y Trasplante de Tejidos y Órganos Humanos, y Donación y Extracción de Cadáveres; así como de varias leyes relacionadas con la salud y la protección social, y de la Ley de Prevención y Control de los Efectos Nocivos del Tabaco.



Ampliar las fuentes de donación y proteger a los donantes



Al presentar el primer proyecto, Dao Hong Lan señaló que este busca institucionalizar las orientaciones y políticas del Partido sobre la protección y el cuidado de la salud, a la par de perfeccionar el marco jurídico en materia de donación y trasplantes.



El borrador consta de siete capítulos y 39 artículos, que regulan la donación, extracción, trasplante, gestión y utilización de tejidos, células, órganos humanos y sus productos derivados, además de la donación y extracción de cadáveres. Sus principales objetivos son ampliar las fuentes de donación, aumentar las posibilidades de trasplante, prevenir la compraventa de órganos y proteger los derechos de los donantes, al tiempo que favorece el desarrollo de la medicina regenerativa.



Al evaluar la iniciativa, Nguyen Dac Vinh destacó su importancia humanitaria y su relación directa con los derechos humanos, aunque señaló que abarca cuestiones complejas y sensibles.



La Comisión respaldó en principio la ampliación del ámbito de aplicación para incluir la sangre, las células y los productos derivados de tejidos y células. No obstante, recomendó revisar la exclusión de la comercialización y utilización de tejidos como materias primas para medicamentos, a fin de evitar solapamientos o vacíos jurídicos respecto a la Ley de Farmacia.



También pidió precisar la definición de «miembro de la familia» en los casos de donantes, receptores y personas autorizadas para consentir una donación, con el objetivo de prevenir abusos y garantizar que las decisiones sean voluntarias.



El proyecto contempla además la posibilidad de que los menores de 18 años donen tejidos, órganos o su cuerpo para ampliar las oportunidades de tratamiento. La Comisión reconoció el propósito humanitario de esta propuesta, pero pidió evaluar sus consecuencias psicológicas, éticas y sociales, así como los riesgos de coacción derivados de las relaciones de dependencia. Por ello, reclamó garantías estrictas para proteger a los menores.



Nguyen Dac Vinh, presidente de la Comisión parlamentaria de Cultura y Asuntos Sociales, expone los informes de evaluación de los proyectos legales. (Foto: VNA)

Simplificar los procedimientos y mejorar la gestión sanitaria



El segundo proyecto modifica varias disposiciones de las leyes de la Infancia, de las Personas con Discapacidad, de Examen y Tratamiento Médicos, de Farmacia, de las Personas Mayores y del Seguro Médico. Consta de ocho artículos y busca adaptar la legislación a la reorganización administrativa, simplificar los procedimientos y las condiciones empresariales, garantizar la coherencia jurídica y reforzar la gestión de medicamentos y dispositivos médicos.



En materia de protección infantil, el borrador ajusta la distribución de competencias al modelo de administración local de dos niveles y propone simplificar los trámites, eliminar determinadas condiciones empresariales y armonizar las disposiciones con la legislación sobre inversiones, educación y procedimientos penales.



En cuanto a la Ley de Examen y Tratamiento Médicos, las modificaciones pretenden reducir los trámites relacionados con la organización de los establecimientos sanitarios y la elaboración de propuestas de precios de los servicios médicos. También se propone reforzar la gestión de los dispositivos médicos, controlar sus precios y limitar las operaciones sucesivas de compraventa que pueden encarecerlos.



La Comisión respaldó en términos generales el proyecto, pero pidió revisar las modificaciones y derogaciones de varios artículos de las leyes de la Infancia, de las Personas con Discapacidad y de las Personas Mayores. Asimismo, recomendó adoptar medidas para evitar que la eliminación de determinados controles previos reduzca la eficacia de la gestión estatal de los centros de protección infantil y de atención a personas mayores y con discapacidad.



Respecto a los servicios médicos, apoyó la aplicación de tarifas uniformes según los niveles de especialización técnica. También pidió precisar que las personas con seguro médico que opten por servicios a petición propia mantengan el derecho al reembolso de los gastos cubiertos, conforme a las condiciones establecidas por la legislación vigente.



Reforzar el control de los productos de tabaco



El tercer proyecto modifica varios artículos de la Ley de Prevención y Control de los Efectos Nocivos del Tabaco para concretar la prohibición de los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado, así como reforzar las medidas de prevención y control.



Las modificaciones amplían las definiciones y las conductas prohibidas para facilitar la identificación de los productos y la tramitación de infracciones. Entre las medidas propuestas figuran restricciones a la exhibición de productos de tabaco, su venta por medios electrónicos y la comercialización de componentes y materias primas destinados a cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado.



El borrador también busca simplificar los procedimientos administrativos y las condiciones empresariales, mejorar la transparencia de los planes de producción e inversión y sustituir determinados requisitos para los servicios de deshabituación tabáquica por mecanismos basados en normas y orientaciones profesionales y técnicas.



La Comisión respaldó los objetivos generales del proyecto y recomendó mantener las licencias comerciales y los mecanismos de control de las inversiones en la producción de tabaco tradicional, para supervisar estrictamente su comercialización y volumen de producción, en consonancia con el principio de reducir gradualmente la oferta de estos productos.



Asimismo, apoyó la prohibición de los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado, de acuerdo con la Resolución 173/2024/QH15 de la Asamblea Nacional, así como la prohibición de exhibir productos de tabaco para limitar la publicidad indirecta y el acceso de niños y adolescentes a estos productos./.