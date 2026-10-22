Grandes proyectos industriales impulsan crecimiento de la región centro-norte de Vietnam

Hanoi (VNA) - Aprovechando sus ventajas geográficas, puertos de aguas profundas y redes de transporte interregional e internacional, las provincias de la región centro-norte de Vietnam han atraído numerosos proyectos industriales estratégicos que impulsan el desarrollo económico local y nacional, al tiempo que contribuyen a formar un cinturón económico costero competitivo.

Grandes proyectos industriales como motores del crecimiento

La refinería y petroquímica de Nghi Son, en la provincia de Thanh Hoa, contó con una inversión total superior a los nueve mil millones de dólares y entró en operación comercial en 2018.

Con una capacidad de procesamiento de 10 millones de toneladas de crudo al año, produce principalmente gasolina RON 92 y RON 95, así como diésel. En marzo de 2024, la planta logró comercializar diésel prémium con un contenido de azufre de 10 partes por millón (ppm).

Durante los primeros ocho meses de 2026, la refinería operó a un promedio del 110,9% de su capacidad de diseño, generó ingresos por 7,13 mil millones de dólares, con beneficios netos cercanos a los 538 millones de dólares.

Este fue el primer año en que la compañía de Refinación y Petroquímica de Nghi Son registró beneficios desde el inicio de sus operaciones comerciales. Hasta finales de agosto de 2026, la planta había procesado acumulativamente 78,5 millones de toneladas de crudo y suministrado cerca de 52,8 millones de toneladas de combustibles al mercado nacional, contribuyendo a garantizar la seguridad energética del país.

En la provincia de Ha Tinh, el complejo siderúrgico y portuario de Son Duong Formosa Ha Tinh es un importante proyecto de inversión extranjera directa (IED). Según Vo Ta Nghia, subdirector de la Junta de Gestión de la Zona Económica de Ha Tinh, el proyecto genera empleo permanente para más de 10.000 trabajadores, de los cuales más del 92% son vietnamitas.

Entre 2015 y 2025, la empresa pagó unos 3,1 mil millones de dólares en impuestos. Solo en los primeros nueve meses de 2026, contribuyó con unos 190 millones de dólares al presupuesto estatal. Entre 2019 y 2024, el proyecto representó, en promedio, el 20,27% del producto interno bruto regional (PIBR) de Ha Tinh.

Diversificación de los motores de crecimiento

Mai Xuan Liem, vicepresidente permanente del Comité Popular de Thanh Hoa, señaló que la provincia busca transformar sus ventajas en energía, puertos marítimos e industria en capacidades competitivas de producción, suministro y servicios. Asimismo, pretende reforzar los vínculos con las empresas nacionales y aumentar el valor generado localmente, convirtiendo a Nghi Son en un motor de crecimiento a largo plazo.

En la provincia de Nghe An, el PIBR creció un 10,11% en el tercer trimestre de 2026. La industria manufacturera y de procesamiento aumentó un 20,66%, aportó 3,51 puntos porcentuales al crecimiento y representó el 85,09% de la contribución total del sector industrial. En los primeros nueve meses, su índice de producción industrial aumentó un 25,79%, mientras que el índice de empleo del sector creció un 33,93%. El empleo en las empresas de IED aumentó un 63,37% interanual.

Durante los primeros nueve meses de 2026, la Zona Económica del Sudeste de Nghe An y sus parques industriales captaron 13 nuevos proyectos de IED y registraron aumentos de capital en otros 13, por un valor total de 2,47 mil millones de dólares. Hasta el 30 de septiembre, estas áreas contaban con 124 proyectos de IED, con un capital total registrado de 8,87 mil millones de dólares.

Vo Manh Loi, subdirector de la Junta de Gestión de la Zona Económica del Sudeste de Nghe An, atribuyó estos resultados a la preparación de terrenos, la mejora de las infraestructuras y el apoyo a las empresas. Proyectos de grupos como Luxshare, Everwin, Sangdong, Foxconn, Tan Viet, Sunny, Thien Nang y Juteng están impulsando la industria manufacturera, la electrónica y la producción metalúrgica.

Por su parte, Teng Wei Hong, director general del parque industrial VSIP Nghe An, afirmó que el creciente número de proyectos de electrónica, ingeniería de precisión y alta tecnología está contribuyendo a formar un ecosistema manufacturero y mejorar la posición de la provincia en las cadenas de suministro regionales.

En comparación con el mismo período de 2025, la producción de componentes para teléfonos inteligentes se cuadruplicó, la de dispositivos semiconductores alcanzó 14,9 millones de unidades, 3,5 veces más, y la de acero inoxidable laminado plano llegó a 159.800 toneladas, un aumento de 2,6 veces.

En el futuro, Nghe An seguirá acelerando el desarrollo de infraestructuras y resolviendo las dificultades de las empresas, con el objetivo de convertirse en un centro líder de manufactura, procesamiento e industria de alta tecnología en la región centro-norte y en todo Vietnam./.