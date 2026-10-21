VinaCapital y firma danesa A.P. Moller Capital impulsan la cooperación en infraestructura

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El grupo financiero vietnamita VinaCapital y la empresa A.P. Moller Capital de Dinamarca firmaron un memorando de entendimiento para explorar oportunidades de inversión conjunta en infraestructura de transporte y logística en Vietnam, especialmente en el ámbito de la logística aérea, con el objetivo de mejorar la conectividad comercial internacional.

El memorando, que se firmó en Copenhague, en el marco de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, refleja el compromiso de ambas empresas de reforzar la cooperación en materia de inversión y contribuir al fortalecimiento de las relaciones económicas entre las dos naciones.

VinaCapital es uno de los principales grupos de gestión de inversiones de Vietnam, mientras que A.P. Moller Capital es una empresa global de gestión de fondos de inversión en infraestructura perteneciente al Grupo A.P. Moller de Dinamarca.

El acuerdo da continuidad a la cooperación previa entre ambas partes, incluida la inversión realizada en 2025 en la Sociedad Anónima de la Terminal de Carga Aérea ALS (ALSC).

Según el memorando, las dos empresas estudiarán oportunidades de inversión en infraestructura de transporte, logística y logística aérea. Entre las posibilidades figura la ampliación de las operaciones de ALSC a los aeropuertos internacionales de Gia Binh, actualmente en construcción cerca de Hanoi, y de Long Thanh, próximo a Ciudad Ho Chi Minh, cuya entrada en funcionamiento está prevista para los próximos meses. Ambos aeropuertos aspiran a convertirse en centros regionales de tránsito de mercancías.

A.P. Moller Capital aportará su experiencia en el sector del transporte, su red global y sus equipos de asesoramiento especializados en la región. Asimismo, ambas empresas intensificarán el intercambio de conocimientos y experiencias en operaciones, tecnología, gestión y desarrollo sostenible.

Según Le Viet Hai, subdirector ejecutivo del Fondo de Inversión en Logística de VinaCapital, la logística desempeña un papel fundamental para mantener y fortalecer la posición de Vietnam como centro mundial de producción, además de contribuir al objetivo de alcanzar un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de dos dígitos en los próximos años. VinaCapital espera que la cooperación permita aprovechar la experiencia especializada de su socio y respaldar los objetivos de desarrollo económico de Vietnam.

Por su parte, Jens Thomassen, subdirector general de A.P. Moller Capital, indicó que la empresa reconoce el potencial del crecimiento comercial entre Vietnam y los mercados internacionales. Gracias a su experiencia en transporte y logística global, así como a su red de socios locales, la compañía aspira a ampliar la cooperación y explorar nuevas oportunidades de inversión en Vietnam y la región.

El acuerdo contribuirá a reforzar la cooperación empresarial entre ambos países y abrirá nuevas perspectivas de inversión en infraestructura de transporte y logística, favoreciendo la conectividad económica y el comercio internacional./.

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