Máximo dirigente vietnamita visita proyecto de península artificial de Lynetteholm

Copenhague (VNA)– El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el rey de Dinamarca, Federico X, visitaron hoy el proyecto de construcción de la península artificial de Lynetteholm y una nueva zona urbana de gran escala en Copenhague.



Lynetteholm es uno de los mayores proyectos de desarrollo urbano y adaptación al cambio climático de Dinamarca. Aprobado por el Parlamento danés en 2021 e iniciado en 2022, el proyecto abarca unas 275 hectáreas y está previsto que concluya en 2070.



La iniciativa tiene como objetivos proteger Copenhague frente a la subida del nivel del mar, las tormentas y las inundaciones, así como construir una zona urbana verde y moderna que pueda albergar a cerca de 50.000 habitantes y generar alrededor de 30.000 puestos de trabajo. Asimismo, busca ampliar el espacio urbano, desarrollar el transporte público y reforzar las infraestructuras verdes.



Tras escuchar la presentación del proyecto, el secretario general y presidente To Lam destacó que Vietnam cuenta con una extensa costa y numerosas ciudades, zonas económicas e infraestructuras estratégicas situadas en áreas costeras y tierras bajas. El rápido proceso de urbanización, junto con los efectos cada vez más evidentes del cambio climático, exige renovar los enfoques de planificación y desarrollo urbano y de infraestructuras, orientándolos hacia modelos verdes, integrados y con una elevada capacidad de resiliencia.



Después de la reorganización de las unidades administrativas, Vietnam cuenta con 21 de sus 34 provincias y ciudades con litoral, lo que ofrece condiciones favorables para aprovechar el potencial de la economía marítima y desarrollar áreas urbanas, zonas económicas, puertos marítimos, servicios logísticos y otras áreas funcionales en las zonas costeras y marítimas.



Según el dirigente vietnamita, la experiencia del proyecto Lynetteholm demuestra que las infraestructuras destinadas a la adaptación al cambio climático pueden, al mismo tiempo, generar nuevos espacios para el desarrollo, proteger el paisaje, aumentar el valor ecológico y aportar beneficios socioeconómicos.



Estas experiencias constituyen una referencia valiosa para Vietnam en el desarrollo de ciudades costeras y la protección de los principales centros económicos frente a los riesgos climáticos, señaló.



El secretario general y presidente vietnamita propuso que los organismos de ambos países estudien e intercambien experiencias, y promuevan programas concretos de cooperación adaptados a las condiciones de Vietnam.



Sobre la base de las buenas relaciones bilaterales y de las orientaciones compartidas en materia de crecimiento verde y desarrollo sostenible, manifestó su confianza en que la cooperación entre Vietnam y Dinamarca en planificación urbana, desarrollo de infraestructuras y adaptación al cambio climático seguirá ofreciendo amplias perspectivas./.

VNA