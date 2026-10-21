Sociedad

Mujeres vietnamitas en Alemania contribuyen a preservar identidad cultural

La comunidad vietnamita en Alemania celebra el Día de la Mujer Vietnamita con encuentros para honrar sus aportes y difundir la cultura nacional.

El comité ejecutivo de la Asociación de Mujeres de Dong Xuan recibe flores de felicitación de la Embajada de Vietnam (Foto: VNA)
El comité ejecutivo de la Asociación de Mujeres de Dong Xuan recibe flores de felicitación de la Embajada de Vietnam (Foto: VNA)

Berlín (VNA) - La comunidad vietnamita en Alemania ha organizado diversas actividades con motivo del 96.º aniversario de la fundación de la Unión de Mujeres de Vietnam (20 de octubre), para reconocer las contribuciones de las mujeres y promover la preservación y difusión de la cultura nacional.

El 20 de octubre, la Embajada de Vietnam en Alemania celebró un encuentro en el que el embajador Nguyen Dac Thanh felicitó a las funcionarias y a las esposas del personal de la misión diplomática.

El diplomático destacó el papel de las mujeres vietnamitas, en particular en el ámbito de las relaciones exteriores y expresó su deseo de que las funcionarias sigan contribuyendo a la labor diplomática y a las actividades de diplomacia popular, promoviendo la imagen del país y su cultura entre los amigos alemanes.

Previamente, la noche del 19 de octubre, la Asociación de Mujeres de Dong Xuan organizó en Berlín un encuentro con féminas vietnamitas de la capital y sus alrededores.

En la cita, Tran Thi Phuong, presidenta de la asociación, destacó que la actividad constituía una ocasión para honrar la inteligencia, la fortaleza y las contribuciones de las mujeres vietnamitas a la familia y la sociedad.

Pham Huy Phuong, representante de la sección de asuntos comunitarios de la Embajada, valoró el papel de la asociación, integrada por empresarias del Centro Comercial Dong Xuan de Berlín, en las actividades comunitarias y las iniciativas de apoyo a Vietnam. En esta ocasión, reconoció a su junta directiva y a varias integrantes por sus aportes al fortalecimiento de la comunidad vietnamita en Alemania.

Por su parte, Camilla Schuler, vicealcaldesa del distrito de Lichtenberg, destacó las contribuciones de la asociación a las actividades familiares, juveniles y sociales, y reafirmó el apoyo de las autoridades locales.

Por otra parte, el 17 de octubre, la Asociación de Personas Mayores Vietnamitas en Berlín y el Espacio Cultural Vietnamita en Alemania celebraron un encuentro con motivo de la efeméride. Mediante actividades culturales, artísticas y deportivas, la asociación contribuye a estrechar los vínculos comunitarios y preservar y difundir la cultura vietnamita entre la sociedad alemana./.

VNA
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