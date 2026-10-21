Sociedad

Trasladan a Hanoi en vuelo militar muestras de restos de soldados caídos para su identificación

Vietnam traslada 8.453 muestras de restos de soldados caídos a Hanoi para su identificación por ADN y avanza en la búsqueda de desaparecidos de guerra.

El 21 de octubre de 2026, se trasladan muestras de los restos de mártires de guerra a una aeronave militar para su transporte a Hanoi. (Foto: VNA)
El 21 de octubre de 2026, se trasladan muestras de los restos de mártires de guerra a una aeronave militar para su transporte a Hanoi. (Foto: VNA)

Can Tho (VNA) – Un avión militar trasladó hoy un total de 8.453 muestras biológicas extraídas de restos de soldados caídos en combate desde la ciudad survietnamita de Can Tho hasta Hanoi, donde serán sometidas a pruebas de ADN para su identificación. La operación estuvo precedida por una ceremonia de homenaje en el área militar del Aeropuerto Internacional de Can Tho.

Esta fue la duodécima operación de traslado de muestras y la segunda realizada en una aeronave militar. Asimismo, marcó la conclusión de las labores de toma de muestras por parte de la Región Militar 9 en el marco de la campaña de "500 días y noches", destinada a intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados caídos en combate.

Durante la ceremonia, organizada conjuntamente por el Mando de la Región Militar 9, las Fuerzas de Defensa Aérea y la Fuerza Aérea, así como por las autoridades de Can Tho y de las provincias de An Giang, Vinh Long y Dong Thap, los participantes ofrecieron flores e incienso en memoria de quienes sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad de la nación, así como en cumplimiento de nobles misiones internacionales.

El teniente general Ho Van Thai, comisario político de la Región Militar 9, señaló que muchos soldados caídos siguen enterrados en antiguos campos de batalla, tanto en Vietnam como en países vecinos. Además, cientos de miles de tumbas permanecen sin identificar, mientras numerosas familias continúan esperando noticias de sus seres queridos desaparecidos.

Hasta la fecha, la Región Militar 9 ha recuperado 1.104 conjuntos de restos mortales, de los cuales 748 fueron hallados en Vietnam y 356 en Camboya. Esta cifra representa el 122,66% de la meta fijada para 2026 y el 76,13% del objetivo global de la campaña.

El 10 de octubre, el Mando concluyó la toma de muestras en los 107 cementerios de mártires que albergan tumbas sin identificar, casi siete meses antes del plazo previsto. De las 41.231 tumbas exhumadas, se obtuvieron muestras aptas para su análisis de ADN de 31.963.

Antes de esta operación, el Mando había realizado 11 traslados, con un acumulado de 23.557 muestras biológicas en total enviadas para su análisis. Ho Van Thai afirmó que la Región Militar 9 seguirá cumpliendo su responsabilidad con los soldados caídos, contribuyendo a aliviar el dolor de la guerra y preservar la tradición vietnamita de gratitud hacia las generaciones precedentes./.

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Campaña de 500 días y noches

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