Partido del Trabajo de Bélgica destaca los lazos históricos con Vietnam

Bruselas (VNA) - Los históricos vínculos de solidaridad entre el Partido Comunista de Vietnam (PCV) y el Partido del Trabajo de Bélgica (PTB), forjados durante la lucha de liberación del pueblo vietnamita, siguen siendo una fuente de inspiración mutua y una base para ampliar la cooperación.

Así lo afirmó Bert De Belder, responsable de Relaciones Internacionales del PTB, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias en Bruselas con motivo de la próxima visita del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, a Bélgica.

El dirigente señaló que la lucha de liberación de Vietnam ocupa un lugar especial en la historia del PTB. Sus fundadores eran jóvenes estudiantes que admiraban la heroica resistencia del pueblo vietnamita. La trayectoria del presidente Ho Chi Minh también fue una fuente de inspiración durante los primeros años de la formación. Desde entonces, el PCV y el PTB han mantenido estrechos vínculos que perduran hasta hoy.

En cuanto a las relaciones entre Vietnam y Bélgica, De Belder recordó que el pueblo belga mostró su solidaridad con el pueblo vietnamita durante las difíciles décadas de lucha por la liberación nacional y en los años posteriores, cuando Vietnam comenzó a construir su sociedad tras lograr la liberación. Durante ese período se llevaron a cabo numerosos proyectos y campañas de solidaridad en los que participaron ciudadanos belgas, comités, organizaciones, sindicatos y el PTB, junto con el pueblo y las organizaciones vietnamitas. Según afirmó, esta solidaridad ha dado resultados positivos para ambas partes en distintos ámbitos.

La relación con Vietnam también se sustenta en valores y convicciones compartidos, dado que el PTB defiende el socialismo. Ante las actuales transformaciones mundiales, De Belder subrayó que la solidaridad internacional basada en la armonía, la cooperación y el entendimiento, en lugar de las guerras y los conflictos, adquiere una importancia cada vez mayor.

Al valorar la trayectoria de desarrollo de Vietnam y sus logros socioeconómicos, De Belder afirmó que nadie puede negar los importantes avances alcanzados por el país en los últimos 40 años, tanto en el ámbito económico como en el social, pese a la devastación causada por la guerra.

Destacó que Vietnam ha elegido su propio camino de desarrollo. Cada país, pueblo, Gobierno y partido político puede seguir una vía propia, pero ambas formaciones comparten valores, convicciones y la determinación de construir el socialismo o, en términos más amplios, un mundo mejor.

Sobre el proceso de Doi moi (Renovación) y su nueva etapa tras el XIV Congreso Nacional del PCV, el dirigente afirmó que el PTB respeta y valora esta experiencia y estudia las lecciones extraídas por Vietnam, especialmente aquellas que considera valiosas y acertadas y que pueden contribuir a mejorar el bienestar y promover el progreso.

Añadió que los documentos del Partido y del Gobierno de Vietnam reflejan una clara conciencia de las grandes oportunidades que se presentan, así como de los desafíos que plantea la lucha contra la corrupción, la desigualdad y las cuestiones relacionadas con la conducta en un mundo en transformación. Según señaló, estos retos también afectan a los países del Sur Global y a aquellos que construyen o aspiran a construir el socialismo.

Para De Belder, una de las principales fortalezas de Vietnam reside en el papel desempeñado por el PCV a lo largo de todo el proceso de desarrollo. A su juicio, se trata de un proceso liderado por un partido fuerte, profundamente arraigado entre la población y estrechamente vinculado con ella. El partido ha demostrado su capacidad para superar grandes dificultades, desde la guerra de liberación hasta los desafíos que plantea actualmente la economía mundial, en un contexto marcado por las guerras, los conflictos y la militarización.

El dirigente del PTB consideró que el pueblo vietnamita, el Gobierno y el PCV están relativamente bien preparados para afrontar estos desafíos y seguir avanzando, sin dejar de prestar atención a los aspectos que deben mejorarse ni a los problemas que requieren medidas más decididas.

En cuanto a las perspectivas de cooperación, De Belder afirmó que el creciente peso económico y político de Asia en el escenario internacional abre numerosas oportunidades de intercambio y colaboración entre Vietnam y Bélgica, así como entre el país indochino y Europa. Ambas partes pueden beneficiarse mutuamente si logran superar las dificultades existentes. En ámbitos como los intercambios entre pueblos, el turismo y la gastronomía, consideró que existe margen para ampliar la cooperación.

Como partido político, concluyó, el PTB mantiene el objetivo a largo plazo de trabajar conjuntamente para contribuir a un futuro mejor: un futuro socialista./.