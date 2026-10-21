Phu Quoc acelera desarrollo de infraestructuras para el APEC 2027

An Giang, Vietnam, 21 oct (VNA) - La provincia vietnamita de An Giang está movilizando a todo el sistema político para acelerar los proyectos clave de infraestructura en la zona especial de Phu Quoc, con el fin de garantizar la celebración exitosa de la Reunión de Líderes Económicos del APEC 2027.



La Directiva No. 10-CT/TU, emitida el 25 de septiembre por el Buró Ejecutivo del Comité partidista local, define este evento como una tarea política de especial importancia y una oportunidad para impulsar las infraestructuras, el turismo y el desarrollo socioeconómico.



Esta provincia sureña también aplica mecanismos especiales para agilizar los proyectos, reforzar la supervisión y garantizar la transparencia, al tiempo que acelera la liberación de terrenos y la reubicación de la población afectada.



Los dirigentes provinciales realizan inspecciones periódicas sobre el terreno para resolver los obstáculos relacionados con la asignación de tierras, los fondos de contrapartida y el suministro de materiales de construcción durante la temporada de lluvias.



A finales de septiembre de 2026, el desembolso de la inversión pública destinada a los proyectos relacionados con el APEC superó los 9,37 billones de dongs (362,1 millones de dólares), equivalente al 69,54% del plan anual. Se había completado la liberación de terrenos en 20 de los 21 proyectos que requerían esta labor.



Grandes inversores privados también contribuyen mediante asociaciones público-privadas e inversiones comerciales. La ampliación del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc, ejecutada por Sun Group con una inversión de unos 849,5 millones de dólares, ya ha completado la pista de aterrizaje. La terminal VIP presenta un avance del 97,62%, mientras que la terminal T2 alcanza el 74,07%. Se prevé que el proyecto concluya el 30 de diciembre de este año.



El Centro de Convenciones del APEC, otro proyecto de Sun Group con una inversión de unos 843,8 millones de dólares, también registra avances significativos. Las obras de hormigón armado del centro de convenciones y exposiciones han alcanzado el 90%, mientras que las del teatro polivalente llegan al 80%. Se prevé que ambas instalaciones estén terminadas antes del 30 de mayo de 2027.



La primera sección del ferrocarril urbano, con una inversión superior a 132,8 millones de dólares, también está en construcción. Paralelamente, se desarrollan proyectos de tratamiento de residuos, generación de energía a partir de residuos, abastecimiento de agua y urbanización ecológica.



Este impulso a las infraestructuras contribuirá a generar beneficios duraderos para la economía, el turismo y la captación de inversiones de An Giang. El producto interno bruto (PIB) regional de la provincia creció un 10,28% en el tercer trimestre de 2026, situándose en el puesto 13 entre las 34 provincias y ciudades de Vietnam.



Además de las infraestructuras físicas, An Giang y la zona especial de Phu Quoc están elaborando planes en materia de comunicación, alojamiento, logística, atención sanitaria, seguridad, gestión del tráfico y prevención de incendios para la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y los eventos conexos.



El presidente del Comité Popular de la zona especial de Phu Quoc, Tran Minh Khoa, señaló que esta localidad está reforzando la coordinación para la liberación de terrenos, la mejora de las infraestructuras urbanas, la gestión ambiental y la prevención de la delincuencia, así como los servicios de seguridad alimentaria y atención sanitaria.



Con la estrecha dirección de las autoridades provinciales, la coordinación entre los organismos centrales, los esfuerzos de los inversores y contratistas y el apoyo de la población, Phu Quoc trabaja para consolidarse como un destino moderno, verde y sostenible, reforzar su posición como centro turístico regional y convertirse en un centro internacional de turismo MICE y de eventos, de cara a la celebración del APEC 2027./.





VNA