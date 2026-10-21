Economía

Ciudad Ho Chi Minh acogerá Foro Económico de Otoño 2026

El Foro Económico de Otoño 2026 (AEF 2026) tendrá lugar del 26 al 29 de octubre en Ciudad Ho Chi Minh, bajo el lema "El espíritu de cooperación en una nueva era".

Panorama de la reunión. (Fuente: https://baotintuc.vn/)
Panorama de la reunión. (Fuente: https://baotintuc.vn/)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El Foro Económico de Otoño 2026 (AEF 2026) tendrá lugar del 26 al 29 de octubre en Ciudad Ho Chi Minh, bajo el lema "El espíritu de cooperación en una nueva era".

Tal información se dio a conocer durante una rueda de prensa efectuada por el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, el Departamento de Asuntos Exteriores municipal y el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de la urbe (HCMC C4IR).

El foro se posiciona como un punto de encuentro de los nuevos polos de crecimiento global y un espacio de diálogo entre gobiernos, empresas, inversores y expertos.

En sus palabras, Le Truong Duy, director del HCMC C4IR, informó que el foro de este año ampliará su programa a cuatro días, centrados en debatir cuestiones que configuran los nuevos motores de crecimiento, incluidos los avances tecnológicos, la digitalización, la transición verde, la innovación, las finanzas, las cadenas de valor y los modelos de vinculación.

Según Truong Duy, la marca compartida con el Foro Económico Mundial (FEM) refleja la importancia que se concede a la cooperación internacional y, al mismo tiempo, facilita la conexión entre la agenda global y las prioridades de desarrollo nacional.

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Le Truong Duy, director del HCMC C4IR, habla en el evento. (Fuente: https://baotintuc.vn/)



A través del diálogo y la conexión, el foro busca promover el intercambio de políticas, reforzar la cooperación y materializar los acuerdos, comentó.

Según previsiones, se llevará a cabo el 26 de octubre el programa CEO 500, bajo el lema "La convergencia de la inversión extranjera directa (IED), la tecnología y los flujos financieros globales", con la participación de más de 500 líderes empresariales.

Ese mismo día, la exposición de productos y servicios para el crecimiento verde GRECO 2026 abrirá un espacio para presentar soluciones y promover la cooperación en el centro de la ciudad.

El foro celebrará el 27 de octubre 16 sesiones temáticas sobre modelos de crecimiento, marcos institucionales, finanzas, tecnologías estratégicas y cooperación científica. Los debates abordarán temas como la economía circular, la aplicación de la inteligencia artificial a la gestión de megaciudades, los centros financieros internacionales, la tecnología cuántica, la logística verde y la fabricación avanzada.

Entre los momentos destacados del foro estarán la sesión plenaria de alto nivel "La convergencia de los nuevos polos de crecimiento global" y el diálogo con el primer ministro de Vietnam, bajo el lema "Posicionar a Vietnam en el futuro global", comunicó.

A través de las actividades en el foro, el Comité Organizador espera convertir las oportunidades de cooperación en recursos para el desarrollo y ayudar a las empresas a acceder a tecnologías, flujos de capital y redes de socios internacionales, expresó.

Hasta la fecha, el Comité Organizador ha recibido la confirmación de asistencia de 22 delegaciones internacionales de alto nivel, incluyendo a personalidades como Arsenio M. Balisacan, secretario del Departamento de Economía, Planificación y Desarrollo (DEPDev) de Filipinas, y Ahmed bin Mohammed Al-Sayed, secretario de Estado en el Ministerio de Comercio e Industria de Catar; entre otros.

El foro también contará con la participación de representantes de organizaciones internacionales, misiones diplomáticas, empresas y del ecosistema de innovación./.

VNA
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