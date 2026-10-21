Máximo dirigente vietnamita inicia visitas oficiales a UE y Bélgica

Bruselas (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, y una delegación vietnamita de alto nivel, llegó hoy a Bruselas para iniciar visitas oficiales a la Unión Europea (UE) y a Bélgica.



La visita se realiza por invitación del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y del primer ministro belga, Bart De Wever, tras la conclusión exitosa de la visita de Estado del máximo dirigente vietnamita a Dinamarca.



En el aeropuerto militar de Melsbroek, la delegación vietnamita fue recibida por el primer vicepresidente del Senado belga, Andries Gryffroy; el embajador de Bélgica en Vietnam, Pieter Leenknegt; y la embajadora de Vietnam en Bélgica y jefa de la Misión vietnamita ante la UE, Nguyen Huong Tra, así como funcionarios de la Embajada y representantes de la comunidad vietnamita en Bélgica.



Vietnam y la UE establecieron relaciones diplomáticas en 1990 y, desde entonces, han ampliado gradualmente su cooperación, pasando de la asistencia humanitaria y el desarrollo a una asociación integral en los ámbitos político, económico, de desarrollo sostenible, seguridad e intercambios entre pueblos.



En 2016 entró en vigor el Acuerdo de Asociación y Cooperación Vietnam-UE (PCA), que estableció el marco político y jurídico de las relaciones bilaterales. En enero de 2026, ambas partes elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral, ampliando la cooperación en economía, comercio, transición verde, energía, innovación, seguridad y cuestiones regionales e internacionales.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, y una delegación vietnamita de alto nivel, llegó hoy a Bruselas para iniciar visitas oficiales a la UE y a Bélgica (Fuente: VNA)





Por su parte, Vietnam y Bélgica establecieron relaciones diplomáticas en 1973. Vietnam mantiene un profundo reconocimiento por la valiosa ayuda del Gobierno y el pueblo belgas a los programas de reconstrucción y recuperación del país tras la guerra.



A lo largo de más de cinco décadas, las relaciones entre ambos países se han consolidado y desarrollado en múltiples ámbitos, especialmente en política y diplomacia, comercio, agricultura, educación y formación, cooperación científica y tecnológica y asistencia al desarrollo, tanto a nivel federal como regional y comunitario.



Bélgica concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam y valora el desarrollo económico del país indochino. Asimismo, ha contribuido al desarrollo de Vietnam mediante programas de cooperación. Ambos países mantienen una coordinación activa en foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Asia-Europa (ASEM) y los marcos de cooperación entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la UE.



La visita oficial del secretario general y presidente To Lam y la delegación vietnamita a la UE y Bélgica reafirma la importancia de estos dos socios en la política exterior y la estrategia de integración internacional de Vietnam.



También busca consolidar la confianza política, profundizar las relaciones bilaterales y traducir los compromisos alcanzados al más alto nivel en acciones concretas, creando las condiciones para elevar los vínculos de Vietnam con la UE y Bélgica a una nueva etapa de desarrollo./.