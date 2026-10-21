Vietnam y EE.UU. impulsan cooperación en la búsqueda de restos de mártires de guerra

Hanoi (VNA) - Vietnam propuso a Estados Unidos reforzar su apoyo mediante expertos, el intercambio de experiencias, la transferencia de tecnología y la formación para mejorar las capacidades de búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires de guerra, especialmente mediante pruebas de ADN.



Así lo afirmó el viceministro de Defensa de Vietnam, coronel general Nguyen Van Gau, durante una reunión celebrada hoy con la embajadora de Estados Unidos en Hanoi, Jennifer Wicks.



Nguyen Van Gau, quien también es vicepresidente permanente del Comité Directivo Nacional para la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires de guerra, recibió a la diplomática con motivo de la celebración por parte del Ministerio de Defensa de Vietnam del seminario científico internacional titulado “Experiencias y avances científicos y tecnológicos en la identificación de restos de mártires de guerra mediante AND”.



El viceministro solicitó que Estados Unidos contribuya a conectar a Vietnam con expertos y organizaciones con experiencia en este ámbito, en particular la ICMP y la Universidad de Georgia para intercambiar conocimientos con especialistas y científicos vietnamitas sobre los problemas prácticos que el país necesita resolver.



Entre las prioridades figuran el análisis de muestras de restos humanos degradados con bajo contenido de ADN, la garantía de la fiabilidad de los resultados y la integración de la información a lo largo de todo el proceso, desde la búsqueda y recuperación hasta los análisis, la comparación de perfiles genéticos y la identificación de los restos.



Ambas partes coordinarán la definición de las actividades que podrán llevarse a cabo en el futuro, prestando especial atención a la vinculación del intercambio científico con la formación, la transferencia de tecnología y el apoyo a las prácticas en los centros especializados de Vietnam.



Nguyen Van Gau subrayó que la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires de guerra constituye una importante tarea política que refleja la responsabilidad y el reconocimiento hacia quienes sacrificaron sus vidas por la patria y hacia sus familiares, además de contribuir a superar las consecuencias de la guerra.



En los últimos años, Estados Unidos ha prestado un apoyo activo a Vietnam en el alivio de las secuelas de la guerra, incluida la descontaminación por dioxinas en el aeropuerto de Da Nang y en la zona del aeropuerto de Bien Hoa, así como la inspección y desactivación de minas y artefactos explosivos sin detonar.



Vietnam reafirma su compromiso de mantener una estrecha cooperación y facilitar las labores de búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos en combate (MIA), indicó el coronel general.



Asimismo, manifestó su deseo de que Estados Unidos continúe compartiendo información, documentos y objetos personales relacionados con los soldados vietnamitas caídos, cuyo paradero se desconoce o que desaparecieron durante la guerra.



Por su parte, la embajadora Jennifer Wicks afirmó que seguirá apoyando la conexión entre los organismos y socios estadounidenses y el Ministerio de Defensa de Vietnam, así como promoviendo la cooperación bilateral para superar las consecuencias de la guerra y la coordinación en el marco de la Iniciativa de Búsqueda de Vietnamitas Desaparecidos en la Guerra, de conformidad con las prioridades del país anfitrión./.

VNA