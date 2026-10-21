Máximo líder vietnamita concluye su visita de Estado a Dinamarca

Copenhague (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, Ngo Phuong Ly, concluyeron con éxito su visita de Estado a Dinamarca, del 19 al 21 de octubre, durante la cual ambos países acordaron elevar sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral.



La delegación vietnamita de alto nivel partió de Copenhague para continuar su agenda con una visita oficial a la Unión Europea (UE) y a Bélgica, del 21 al 24 de octubre.



En el marco de la visita, el dirigente vietnamita sostuvo encuentros con el rey Federico X y la reina Mary de Dinamarca, así como con el presidente del Parlamento danés, Henrik Frandsen, y mantuvo conversaciones con la primera ministra Mette Frederiksen.



También pronunció un discurso sobre política exterior en la Universidad de Copenhague, recibió a dirigentes de importantes grupos empresariales daneses, participó en el Foro Empresarial Vietnam-Dinamarca, se reunió con la Asociación de Amistad Dinamarca-Vietnam y visitó el proyecto de la península artificial de Lynetteholm, entre otras actividades.



Durante las conversaciones con la primera ministra Mette Frederiksen, ambos dirigentes acordaron aprobar una Declaración Conjunta para establecer la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Dinamarca.



Este nuevo marco abre un capítulo en las relaciones bilaterales y proporciona un impulso político renovado para promover una cooperación más profunda, sustancial y eficaz, en beneficio a largo plazo de los pueblos de ambos países y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo sostenible en sus respectivas regiones y en el mundo.



Asimismo, ambas partes acordaron aprovechar eficazmente la Asociación Estratégica Verde y convertir la transición energética, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible en prioridades estratégicas y de largo plazo de la cooperación bilateral.



También convinieron en impulsar la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como nuevos motores de la cooperación; intensificar la investigación, la aplicación y la transferencia de tecnologías en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), las tecnologías cuánticas, la biotecnología, la biomedicina, las tecnologías digitales y las nuevas industrias; así como reforzar los vínculos entre universidades, institutos de investigación, centros de innovación y empresas de ambos países, promoviendo la formación de recursos humanos altamente cualificados.



En otros ámbitos, ambas partes acordaron fortalecer la cooperación en salud, economía circular, desarrollo de ciudades inteligentes y adaptación al cambio climático. También se comprometieron a ampliar los intercambios culturales, educativos y turísticos, la cooperación entre localidades y los contactos entre sus pueblos.



Vietnam y Dinamarca coincidieron además en reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en las Naciones Unidas y otros foros multilaterales, defender el multilateralismo y el respeto al derecho internacional, e impulsar una cooperación más sustancial y eficaz entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Europea (UE).



En esta ocasión, el secretario general y presidente To Lam presenció la ceremonia de intercambio de documentos de cooperación entre ministerios, organismos y empresas de ambos países.



En el marco de la visita, el rey Federico X otorgó al dirigente vietnamita la Orden del Elefante, la máxima distinción honorífica de Dinamarca, concedida a miembros de la Familia Real y jefes de Estado extranjeros./.



VNA