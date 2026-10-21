Intercambio entre mujeres vietnamitas e internacionales fortalece lazos de amistad

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El programa de intercambio “Mujeres: Belleza y Amistad”, celebrado hoy en Ciudad Ho Chi Minh, contribuye a fortalecer el entendimiento mutuo y los vínculos entre las mujeres vietnamitas y sus amigas internacionales, promoviendo el intercambio cultural y la amistad y cooperación entre los pueblos.



Con motivo del 96.º aniversario de la fundación de la Unión de Mujeres de Vietnam y del 16.º aniversario del Día de la Mujer Vietnamita (20 de octubre), la Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh (HUFO), en coordinación con la Unión de Mujeres de la ciudad, organizó el dicho programa.



Al evento asistieron representantes de misiones diplomáticas, organizaciones de amistad, dirigentes de organismos municipales, mujeres intelectuales, empresarias y artistas.



Entre las participantes se encontraron Carolina Tinangon, cónsul general de Indonesia en Ciudad Ho Chi Minh, y Querobine Deapera Laccay, cónsul general de Filipinas en la ciudad, junto con representantes femeninas de alto nivel de los consulados generales de Tailandia y Malasia.



En su intervención, Nguyen Thi Ngoc Xuan, vicepresidenta del Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh y presidenta de la Unión de Mujeres de la ciudad, destacó que el programa constituye una ocasión para honrar la belleza y las contribuciones de las mujeres, así como para fomentar el intercambio, el diálogo y el conocimiento mutuo, promoviendo el respeto por las diferencias culturales, las costumbres y las tradiciones de cada país.



Estas actividades contribuyen a generar confianza, reforzar la amistad y promover la cooperación entre las mujeres de diferentes naciones.



Según Nguyen Thi Ngoc Xuan, a lo largo de su proceso de desarrollo, Ciudad Ho Chi Minh ha valorado siempre el acompañamiento, el apoyo y las valiosas contribuciones de los organismos y organizaciones internacionales, las organizaciones de amistad, el cuerpo consular y sus cónyuges.



Las actividades de intercambio cultural, asistencia humanitaria, educación y atención a las mujeres, los niños y la comunidad han contribuido a ampliar el entendimiento entre los pueblos y conectar a las mujeres de la ciudad con sus homólogas internacionales en diversos ámbitos.



La dirigente expresó su deseo de seguir contando con el acompañamiento de mujeres líderes, representantes diplomáticas, cónyuges de cónsules generales y organizaciones internacionales para organizar más actividades de intercambio y aprendizaje de experiencias, ampliar las redes de cooperación con mujeres de ciudades de todo el mundo e impulsar iniciativas concretas en beneficio de la comunidad.



Por su parte, Ha Thanh, presidenta de la Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que las mujeres constituyen un puente para el entendimiento. Gracias a sus conocimientos, capacidades, creatividad, generosidad y valores humanitarios, contribuyen a conectar a las personas, fortalecer los vínculos entre comunidades, promover el intercambio cultural y consolidar la amistad entre los pueblos.



En el marco del programa, los delegados participaron en el coloquio “Las mujeres de los países del Sudeste Asiático”, en el cual compartieron diversas perspectivas sobre el papel y la posición de la mujer moderna en la conexión cultural, social y diplomática.



Los asistentes también disfrutaron de actuaciones artísticas y desfiles de ao dai, el traje tradicional vietnamita, y de sombreros cónicos tradicionales. Asimismo, participaron en actividades de orientación, asesoramiento y experiencias relacionadas con el cuidado de la salud y la belleza./.

VNA