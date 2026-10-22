Vietnam impulsa reforma institucional para acelerar desarrollo empresarial

Hanoi (VNA) - La reforma institucional, la simplificación de los procedimientos administrativos y la eliminación de obstáculos jurídicos constituyen medidas clave para liberar recursos, mejorar el entorno empresarial e impulsar el desarrollo de las empresas en Vietnam.



Según Nguyen Xuan Tho, subdirector del Departamento de desarrollo de empresas privadas y economía colectiva del Ministerio de Finanzas, la Resolución No. 02/NQ-CP del Gobierno establece siete grupos de medidas destinadas a mejorar el entorno empresarial y elevar la competitividad nacional.



Durante los primeros nueve meses de 2026, la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura aprobó nueve leyes y 31 resoluciones, contribuyendo a perfeccionar el marco jurídico y resolver dificultades para la población y las empresas.



Las políticas de exención, reducción y aplazamiento de impuestos, tasas y alquileres de tierras movilizaron un paquete de apoyo de aproximadamente 245,6 billones de dongs (unos 9,44 mil millones de dólares), de los cuales 185,6 billones de dongs correspondieron a exenciones y reducciones, y 60 billones a aplazamientos.



Asimismo, los ministerios y sectores resolvieron 146 de los 202 grupos de propuestas presentadas por las empresas, lo que representa alrededor del 72%.



Sin embargo, el proceso de reforma todavía afronta obstáculos, especialmente la brecha entre las políticas y su aplicación. Según Ho Sy Hung, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), se recopilaron cerca de 900 opiniones empresariales, agrupadas en 53 categorías de problemas correspondientes a 10 sectores. Estas observaciones evidencian que las empresas siguen encontrando dificultades para acceder a la normativa y cumplir los procedimientos administrativos.



Por ello, señaló, la reforma debe pasar de centrarse en el perfeccionamiento de las políticas a mejorar sustancialmente su ejecución. Las autoridades deben revisar y eliminar los trámites innecesarios, ampliar los servicios públicos en línea, limitar el contacto directo y reducir los costos informales.



También es necesario avanzar de un mecanismo de control previo a otro de supervisión posterior, basado en criterios claros y métodos de vigilancia proporcionales al nivel de riesgo. Este enfoque permitiría garantizar una gestión estatal eficaz y, al mismo tiempo, ofrecer a las empresas mayor margen para desarrollar sus actividades.



Por su parte, Nguyen Duc Hien, vicejefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central, señaló que el desarrollo del sector privado, vinculado a la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, constituye uno de los motores fundamentales para alcanzar el objetivo de crecimiento económico de dos dígitos.



En este contexto, observó, resulta necesario crear condiciones favorables para que las empresas mejoren su competitividad y se integren más profundamente en las cadenas de valor.



En el ámbito de las exportaciones, el objetivo no debe limitarse al aumento del volumen comercial, sino que también debe incluir el incremento del valor añadido nacional. Para ello, es necesario incentivar la inversión empresarial en investigación y desarrollo (I+D), innovación tecnológica, mejora de la calidad de los productos y construcción de marcas propias.



Las principales industrias exportadoras, entre ellas la electrónica, las tecnologías digitales, los textiles y las confecciones, el calzado y el procesamiento de alimentos, necesitan modernizar progresivamente sus tecnologías y aumentar el contenido de valor nacional./.

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