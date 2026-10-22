Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y la UE

La cascada de Ban Gioc, situada en la comuna de Dam Thuy, provincia de Cao Bang, es considerada una joya turística de esta provincia. Con sus paisajes a la vez poéticos y majestuosos, atrae cada año a cientos de miles de visitantes que acuden a escuchar el “aliento” de las rocas y el agua y admirar la belleza infinita de las montañas y los ríos de la frontera norte de Vietnam.