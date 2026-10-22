Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y la UE

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Vietnam y Dinamarca impulsan la cooperación en sectores estratégicos
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el rey Federico de Dinamarca asistieron a un foro empresarial en Copenhague, en el marco de la visita de Estado del máximo dirigente vietnamita.
Preservan la tradición del culto a las Diosas Madres 10 años tras su reconocimiento por UNESCO
El 2026 marca el décimo aniversario de la inscripción de las “Prácticas relacionadas con las creencias vietnamitas en las Diosas Madres de los Tres Reinos” en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Una década después de este importante hito, los valores culturales de esta tradición siguen vivos en la comunidad a través de rituales tradicionales, el canto chau van, los trajes ceremoniales y el ritual hau dong.
Máximo dirigente vietnamita y rey de Dinamarca reafirman compromiso de fortalecer lazos bilaterales
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con su esposa y una delegación vietnamita de alto nivel, llegaron al aeropuerto de Copenhague, dando inicio a una visita de Estado de tres días a Dinamarca por invitación del rey Federico y la reina Mary.
Hanoi decide aprovechar la cultura como recurso endógeno y motor del desarrollo
Con un rico patrimonio cultural, abundantes recursos humanos creativos y el reconocimiento de la UNESCO como Ciudad Creativa, Hanoi cuenta con importantes ventajas para convertir la cultura en un recurso endógeno y un motor del desarrollo.
Vietnam y Dinamarca elevan su cooperación a nuevas cotas
En los 55 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas (25 de noviembre de 1971-2026), Vietnam y Dinamarca han fortalecido y ampliado sus vínculos en diversos ámbitos, convirtiéndolos en un referente de la cooperación entre Vietnam y los países nórdicos.
Inversiones impulsan el crecimiento de Ciudad Ho Chi Minh
La economía de Ciudad Ho Chi Minh registró una evolución positiva en el tercer trimestre. La inversión social total alcanzó aproximadamente 20,8 mil millones de dólares en los primeros nueve meses, lo que representa un incremento del 17,3%.
Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio firman TLC tras 14 años de negociaciones
Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio firmaron un tratado de libre comercio, tras 14 años de negociaciones. El acuerdo busca ampliar las relaciones económicas entre ambas partes y abrir nuevas oportunidades para el comercio, la inversión y la cooperación tecnológica.
Los silenciosos "agentes de cuatro patas" de la protección de seguridad
Gracias al entrenamiento especializado y a la estrecha coordinación con sus adiestradores, los perros de servicio de la División de Protección de Seguridad del Sur se han convertido en un eficaz escudo de seguridad en eventos de especial importancia.
Algunos resultados de la aplicación de la Resolución N.º 71-NQ/TW
En los primeros nueve meses de 2026, se pusieron en marcha numerosos programas de formación en ciencia, tecnología y microchips semiconductores, así como centros de formación de excelencia, mientras que la reorganización de la red de centros educativos permitió reducir cerca de 19.000 unidades administrativas.
Cascada de Ban Gioc: una oda épica a la naturaleza de Cao Bang
La cascada de Ban Gioc, situada en la comuna de Dam Thuy, provincia de Cao Bang, es considerada una joya turística de esta provincia. Con sus paisajes a la vez poéticos y majestuosos, atrae cada año a cientos de miles de visitantes que acuden a escuchar el “aliento” de las rocas y el agua y admirar la belleza infinita de las montañas y los ríos de la frontera norte de Vietnam.
Inversiones vietnamitas en el extranjero totalizan 2,77 mil millones de dólares
La inversión total de Vietnam en el exterior alcanzó los 2,77 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, una cifra 3,3 veces superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.
Arquitectura única de pagoda de 200 años de antigüedad en Dong Thap
Situada en el barrio de My Phong, en la provincia de Dong Thap, la pagoda Vinh Trang, declarada reliquia histórica y cultural nacional, atrae a numerosos visitantes, tanto locales como extranjeros. Construida a principios del siglo XIX, la pagoda combina elementos arquitectónicos de Asia oriental con detalles occidentales.
Inversión extranjera registra en Vietnam aumenta 76,4% en 9 meses de 2026
En los primeros nueve meses de 2026, la inversión extranjera directa (IED) registrada en Vietnam alcanzó un total de 50,36 mil millones de dólares, lo que supone un incremento del 76,4% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Máximo dirigente de Vietnam pide convertir orientaciones en resultados concretos de desarrollo
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, insta a convertir las políticas en resultados concretos, mejorar la gestión pública y alcanzar un crecimiento del PIB de al menos el 10% en 2027.
IA abre nuevas oportunidades para las personas con discapacidad
En el contexto del vertiginoso avance de la Cuarta Revolución Industrial, la inteligencia artificial (IA) está transformando la forma en que las personas aprenden, trabajan y se comunican. Para las personas con discapacidad, la IA abre nuevas oportunidades que les permiten superar barreras que antes se consideraban “insalvables”, al tiempo que contribuye a reducir la brecha digital y promover una sociedad inclusiva en la que nadie se quede atrás.
Vietnam impulsa a Phu Quoc como polo turístico internacional
La Resolución N.º 26-NQ/TW, aprobada el 22 de agosto de 2026 por el Buró Político, sobre el desarrollo del turismo como sector económico clave de Vietnam en la nueva era, establece que Phu Quoc, de la provincia sureña de Kien Giang, debe avanzar gradualmente hasta convertirse en un nuevo polo de crecimiento y un centro de turismo de playa de alta gama, competitivo a escala global y capaz de acoger grandes eventos internacionales.
Pu Sam Cap, una joya escondida entre las montañas del noroeste de Vietnam
Con sus impresionantes cuevas y un clima fresco durante todo el año, el complejo cavernario de Pu Sam Cap se consolida como un atractivo destino turístico en la provincia de Lai Chau, en el noroeste de Vietnam. El lugar también destaca por sus valores históricos y culturales, vinculados a las comunidades étnicas de la región.
Actualidad: Vietnam rinde homenaje a 731 mártires en Ciudad Ho Chi Minh
Vietnam rindió homenaje a 731 mártires cuyos restos fueron recuperados en el parque Le Thi Rieng y trasladados al Cementerio de los Mártires de Ciudad Ho Chi Minh, en una emotiva ceremonia a la que asistieron decenas de miles de habitantes.
Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi: 70 años de conocimiento e innovación
Fundada el 15 de octubre de 1956, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi fue la primera universidad técnica de Vietnam. A lo largo de sus 70 años de historia, ha consolidado su papel en la formación de recursos humanos altamente cualificados, la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
Siete productos de exportación de Vietnam superan los 10 mil millones de USD en nueve meses de 2026
Entre enero y septiembre de 2026, siete productos de exportación de Vietnam registraron un valor superior a los 10 mil millones de dólares cada uno, y en conjunto representaron el 70,7% del valor total de las exportaciones del país.