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Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y la UE

La Unión Europea y Vietnam establecieron las relaciones diplomáticas el 28 de noviembre de 1990. Desde entonces, los vínculos bilaterales han evolucionado de manera cada vez más positiva.

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#UE #EVFTA #To Lam
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Integración internacional

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