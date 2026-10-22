Máximo dirigente se reúne con comunidad vietnamita en Europa

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, reafirmó que el Partido y el Estado seguirán perfeccionando los mecanismos y las políticas para facilitar una mayor contribución de los vietnamitas en el extranjero al desarrollo nacional, durante un encuentro efectuado hoy en Bruselas con representantes de la comunidad vietnamita en Europa.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la visita oficial del máximo dirigente vietnamita a la Unión Europea (UE) y a Bélgica.

En la reunión, la embajadora de Vietnam en Bélgica y jefa de la Misión vietnamita ante la UE, Nguyen Huong Tra, informó de que actualmente residen en Europa alrededor de 1,5 millones de vietnamitas. La comunidad continúa creciendo, integrándose cada vez más en las sociedades de acogida, fortaleciendo la solidaridad y el apoyo mutuo, y consolidando su posición en los países donde reside.

En los últimos años, la creación y el desarrollo de asociaciones de vietnamitas en Europa, especialmente la Unión de Asociaciones de Vietnamitas en Europa, han contribuido a estrechar los vínculos comunitarios, preservar la lengua vietnamita, difundir los valores culturales tradicionales y promover las relaciones de amistad entre Vietnam y los países europeos.

Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam To Lam, entre libros en lengua vietnamita a la Asociación Vietnamita en Bélgica. Foto: VNA

Los representantes de la comunidad expresaron su deseo de seguir contribuyendo de manera concreta al desarrollo del país mediante el aprovechamiento de los recursos de intelectuales, expertos y empresarios, así como la conexión de tecnologías, capitales y redes internacionales con proyectos en Vietnam. También destacaron la importancia de preservar la lengua y la cultura vietnamitas entre las nuevas generaciones.

En su intervención, el mandatario vietnamita reconoció las contribuciones de la comunidad vietnamita en Europa, en particular el papel de sus asociaciones en la mejora de la posición de la comunidad y el mantenimiento de los vínculos con la patria.

Según el dirigente, Europa es la única región del mundo donde la comunidad vietnamita cuenta con organizaciones asociativas de alcance regional, lo que constituye una base importante para favorecer su integración y desarrollo, así como para fortalecer las relaciones de amistad entre Vietnam y los países europeos.

Al señalar que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo, el secretario general y presidente subrayó la necesidad de combinar la fortaleza interna con los recursos internacionales y promover la gran unidad nacional, que comprende a más de 100 millones de vietnamitas residentes en el país y a 6,5 millones que viven en el extranjero.

El dirigente valoró la organización de la quinta Conferencia Mundial de Vietnamitas en el Extranjero, prevista en Hanoi del 17 al 20 de diciembre de 2026, y pidió a las representaciones vietnamitas que coordinen con el Comité Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero las medidas necesarias para facilitar la participación de los compatriotas.

Al referirse a la Resolución número 23-NQ/TW del Buró Político sobre el trabajo relacionado con los vietnamitas en el extranjero, afirmó que el Partido y el Estado continuarán perfeccionando los mecanismos y las políticas para fomentar una participación más amplia de la diáspora en la vida socioeconómica.

Asimismo, instó a las asociaciones a seguir desempeñando su papel de cohesión comunitaria y puente de amistad; a los empresarios, a impulsar las exportaciones de productos vietnamitas y conectar las inversiones europeas con Vietnam; y a los intelectuales y expertos, a intensificar la investigación, la transferencia de tecnología y la ejecución de proyectos de cooperación con instituciones nacionales.

También pidió a los ministerios, organismos y localidades que establezcan vínculos más activos y creen condiciones favorables para que los vietnamitas en el extranjero aporten recursos y conocimientos al país.

Por último, subrayó que las representaciones vietnamitas en el exterior deben continuar siendo un apoyo fiable para sus compatriotas y proteger sus derechos e intereses legítimos./.