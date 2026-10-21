Vietnam anuncia cuatro prioridades para el Proceso de Ministros de Finanzas del APEC 2027

Hong Kong, China (VNA) – Vietnam anunció cuatro temas prioritarios para el Proceso de Ministros de Finanzas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2027, centrados en el desarrollo de los mercados de capitales, la promoción de las finanzas basadas en datos, la diversificación de los recursos financieros para el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes profesionales del sector.



Después de la clausura de la 33.ª Reunión de Ministros de Finanzas del APEC, celebrada hoy en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China), el ministro de Finanzas Ngo Van Tuan concedió una entrevista a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) para evaluar los resultados del encuentro, la situación económica del país y las orientaciones para el Año del APEC 2027, que será organizado por Vietnam.



Al evaluar la reunión, el ministro señaló que, pese a los riesgos geoeconómicos y los efectos del cambio climático que afectan a la economía mundial, las economías miembros aprobaron una declaración conjunta y reafirmaron su compromiso de construir, para 2040, una comunidad de Asia-Pacífico abierta, dinámica, resiliente y pacífica. Asimismo, coincidieron en mantener políticas fiscales y monetarias flexibles para garantizar la estabilidad financiera regional.



Durante la sesión dedicada a las perspectivas macroeconómicas, Vietnam informó de que su producto interno bruto (PIB) creció un 9,01% en los primeros nueve meses de 2026, mientras que el crecimiento del tercer trimestre alcanzó el 9,95%.



Según el ministro, el ingreso de Vietnam en el grupo de países de ingreso mediano alto, la mejora de la categoría de su mercado bursátil al nivel de mercado emergente y la obtención, por primera vez, de una calificación de grado de inversión por parte de una agencia internacional de calificación crediticia han contribuido a elevar la posición del país en el escenario internacional.



Los cuatro temas prioritarios anunciados por Vietnam para el Proceso de Ministros de Finanzas del APEC 2027 son: consolidar los mercados de capitales y movilizar financiación privada para empresas innovadoras; promover las finanzas basadas en datos y mejorar el acceso al capital de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas; diversificar los recursos financieros destinados al desarrollo; y fortalecer las capacidades de los jóvenes profesionales del sector financiero.



Van Tuan destacó que estas prioridades se ajustan al Plan de Incheon 2026-2030 y a las orientaciones de desarrollo de Vietnam. También están vinculadas a las resoluciones del Buró Político sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la integración internacional y el desarrollo de la economía privada, así como a la Estrategia Financiera hasta 2030.



Al margen de la reunión, la delegación del Ministerio de Finanzas de Vietnam mantuvo encuentros de trabajo con el Ministro de Finanzas de China, el Subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, el Ministro de Finanzas de Tailandia y el Jefe del Grupo del Banco Mundial. Las partes intercambiaron opiniones sobre la evolución macroeconómica, la cooperación financiera internacional y los preparativos para el Año del APEC 2027.



Los socios valoraron la iniciativa de Vietnam, expresaron su apoyo y se comprometieron a coordinarse con el Ministerio de Finanzas vietnamita para contribuir a los preparativos y garantizar el éxito de la organización del Año del APEC 2027./.