Vietnam y Laos refuerzan cooperación juvenil para fortalecer su relación especial

Hanoi (VNA) – Vietnam y Laos deben seguir fortaleciendo la cooperación juvenil, prestando atención a la educación sobre la solidaridad entre ambos países, el desarrollo de los recursos humanos jóvenes y la ampliación de los intercambios y la cooperación en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, con el fin de preservar y promover sus relaciones especiales.



Así lo destacó Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, durante una recepción ofrecida hoy a una delegación de la Unión de la Juventud Revolucionaria de Laos, encabezada por su secretario, Thongly Sisoulith.



Al dar la bienvenida a la delegación, el dirigente partidista valoró los importantes logros alcanzados por el Partido, el Estado y el pueblo laosianos en los últimos años, en los que las jóvenes generaciones han realizado contribuciones positivas.



Reafirmó que el Partido y el Estado vietnamitas conceden la máxima prioridad a las relaciones con Laos, apoyan el proceso de renovación y desarrollo del país vecino y están dispuestos a compartir experiencias y cooperar con espíritu de camaradería y hermandad.



Al valorar los resultados de la cooperación entre las organizaciones juveniles de ambos países, propuso concretar los acuerdos de alto nivel, intensificar los intercambios de delegaciones y las actividades conjuntas, y profundizar una cooperación cada vez más práctica y eficaz.



Asimismo, instó a ambas organizaciones juveniles a desempeñar un papel central en la educación de las nuevas generaciones sobre la tradición de solidaridad especial entre Vietnam y Laos, además de conocer las aspiraciones de los jóvenes y promover su sentido de responsabilidad y compromiso.



Con vistas a las conmemoraciones previstas para 2027 del 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y del 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre Vietnam y Laos, el miembro permanente del Secretariado propuso que ambas organizaciones coordinen actividades conmemorativas concretas y eficaces, vinculadas a la educación sobre las tradiciones históricas, el intercambio entre los pueblos y el fortalecimiento de la responsabilidad de las nuevas generaciones en la preservación y promoción de las relaciones bilaterales.



Por su parte, Thongly Sisoulith felicitó a Vietnam por los logros alcanzados en la construcción nacional, especialmente el crecimiento económico sostenido y los avances en el desarrollo de los recursos humanos.

En la reunión (Fuente: VNA)





Afianzó que las nuevas generaciones de Laos se sienten honradas de heredar la tradición de las relaciones especiales entre ambos países y tienen la responsabilidad de preservarla y promoverla.



Al informar sobre los resultados de las conversaciones entre las dos delegaciones juveniles, indicó que ambas partes acordaron intensificar los intercambios y estudiar proyectos e iniciativas a partir de experiencias prácticas, impulsar la cooperación en formación profesional y desarrollo de competencias, conectar centros de formación con empresas, y ampliar las actividades de voluntariado, protección del medio ambiente y apoyo a la población de zonas remotas y desfavorecidas.



Mostró además su deseo de continuar intercambiando experiencias con la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh en la organización de actividades sociales, con el objetivo de mejorar la calidad y eficacia del trabajo juvenil y responder mejor a las necesidades y aspiraciones de los jóvenes de ambos países./.