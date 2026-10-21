Preservan la tradición del culto a las Diosas Madres 10 años tras su reconocimiento por UNESCO

Cultura-Deporte
Las representaciones rituales se llevan a cabo en espacios de culto y están vinculadas a las creencias y prácticas religiosas que las comunidades mantienen vivas. (Foto: VNA)
Las representaciones rituales se llevan a cabo en espacios de culto y están vinculadas a las creencias y prácticas religiosas que las comunidades mantienen vivas. (Foto: VNA)
La práctica de “hau dong” requiere la coordinación entre el médium, los cantantes y los asistentes rituales, desde la preparación de los trajes y accesorios hasta la realización de los rituales. (Foto: VNA)
La práctica de “hau dong” requiere la coordinación entre el médium, los cantantes y los asistentes rituales, desde la preparación de los trajes y accesorios hasta la realización de los rituales. (Foto: VNA)
Los movimientos rituales, acompañados de accesorios tradicionales y del canto “chau van”, contribuyen a crear la singular belleza de la ceremonia. (Foto: VNA)
Los movimientos rituales, acompañados de accesorios tradicionales y del canto “chau van”, contribuyen a crear la singular belleza de la ceremonia. (Foto: VNA)
Los trajes constituyen uno de los elementos fundamentales de la riqueza estética y la identidad propia de la ceremonia, al tiempo que preservan las expresiones del arte decorativo popular vinculadas a la vida religiosa. (Foto: VNA)
Los trajes constituyen uno de los elementos fundamentales de la riqueza estética y la identidad propia de la ceremonia, al tiempo que preservan las expresiones del arte decorativo popular vinculadas a la vida religiosa. (Foto: VNA)
La combinación de música, vestuario y movimientos da lugar a formas de expresión características de los rituales tradicionales. (Foto: VNA)
La combinación de música, vestuario y movimientos da lugar a formas de expresión características de los rituales tradicionales. (Foto: VNA)
La ceremonia de “hau dong” implica la participación coordinada de diversos actores, desde el médium y los cantantes hasta los asistentes rituales. (Foto: VNA)
La ceremonia de “hau dong” implica la participación coordinada de diversos actores, desde el médium y los cantantes hasta los asistentes rituales. (Foto: VNA)
La combinación de trajes tradicionales, movimientos rituales, música de “chau van” y espacios de práctica religiosa confiere su singularidad a la ceremonia de “hau dong”, una de las manifestaciones de las prácticas vietnamitas de culto a las Diosas Madres de los Tres Reinos, inscritas por la UNESCO en 2016. (Foto: VNA)
La combinación de trajes tradicionales, movimientos rituales, música de “chau van” y espacios de práctica religiosa confiere su singularidad a la ceremonia de “hau dong”, una de las manifestaciones de las prácticas vietnamitas de culto a las Diosas Madres de los Tres Reinos, inscritas por la UNESCO en 2016. (Foto: VNA)
El vestuario constituye uno de los elementos distintivos de la ceremonia de “hau dong” (Foto: VNA)
El vestuario constituye uno de los elementos distintivos de la ceremonia de “hau dong” (Foto: VNA)
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Preservan la tradición del culto a las Diosas Madres 10 años tras su reconocimiento por UNESCO

El 2026 marca el décimo aniversario de la inscripción de las “Prácticas relacionadas con las creencias vietnamitas en las Diosas Madres de los Tres Reinos” en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Una década después de este importante hito, los valores culturales de esta tradición siguen vivos en la comunidad a través de rituales tradicionales, el canto chau van, los trajes ceremoniales y el ritual hau dong.

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#hau dong #Diosas Madres #chau van

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