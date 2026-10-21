Preservan la tradición del culto a las Diosas Madres 10 años tras su reconocimiento por UNESCO

El 2026 marca el décimo aniversario de la inscripción de las “Prácticas relacionadas con las creencias vietnamitas en las Diosas Madres de los Tres Reinos” en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Una década después de este importante hito, los valores culturales de esta tradición siguen vivos en la comunidad a través de rituales tradicionales, el canto chau van, los trajes ceremoniales y el ritual hau dong.