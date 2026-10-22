El VEFTA abre nuevas oportunidades de exportación para productos vietnamitas

Hanoi (VNA) - El tratado comercial entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (VEFTA) abre nuevas oportunidades para las exportaciones vietnamitas a mercados de alto poder adquisitivo, aunque aprovechar sus ventajas arancelarias exige cumplir las normas de origen, los estándares de calidad, los requisitos de trazabilidad y los criterios de sostenibilidad.



Más oportunidades en mercados de alto poder adquisitivo



El 18 de octubre de 2026, Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, firmaron oficialmente el VEFTA, tras más de una década de negociaciones y 21 rondas de conversaciones.



Aunque cuenta con una población de apenas 15 millones de habitantes, la EFTA constituye un mercado potencial gracias a su elevado poder adquisitivo y sus estrictos requisitos de calidad.



Según el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, el intercambio mercantil bilateral alcanzó los 4.800 millones de euros en 2025, con un superávit vietnamita de 2.500 millones de euros. Estas cifras reflejan una base sólida para seguir ampliando los intercambios comerciales.



Los principales productos que Vietnam exporta a la EFTA incluyen productos pesqueros, textiles y confecciones, calzado, maquinaria, equipos electrónicos y componentes.



Cuando el VEFTA entre en vigor, las preferencias arancelarias contribuirán a mejorar la competitividad de los productos vietnamitas, ampliar su cartera de clientes y diversificar los mercados de exportación.



En el caso de los productos agrícolas, la apertura comercial se ha diseñado teniendo en cuenta las características y la sensibilidad de cada mercado.



Por su parte, Vietnam reducirá progresivamente los aranceles aplicados a productos destacados de la EFTA, como el queso, el café, el chocolate, los alimentos infantiles y los complementos alimenticios. Según el calendario previsto, estos productos podrán beneficiarse de un arancel del 0% al entrar en el mercado vietnamita, en un plazo máximo de 16 años.



Asimismo, la EFTA concederá a Vietnam preferencias equivalentes a las contempladas en otros acuerdos de libre comercio que el bloque ha suscrito recientemente.



Representantes del Ministerio de Industria y Comercio consideran que el VEFTA facilitará el acceso de los productos vietnamitas a mercados con un elevado poder adquisitivo y algunos de los estándares de calidad más exigentes del mundo.



El embajador de Suiza en Vietnam, Thomas Gass, también destacó que el acuerdo abrirá nuevas oportunidades para el café, las frutas, los productos agrícolas y los textiles vietnamitas. Al mismo tiempo, impulsará a las empresas a mejorar la calidad de sus productos y cumplir los requisitos de sostenibilidad.



El sector pesquero figura entre los principales beneficiarios potenciales. Según la Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuícolas de Vietnam (VASEP), el VEFTA permitirá a las empresas ampliar sus exportaciones a mercados de alto poder adquisitivo, especialmente mediante productos procesados de mayor valor añadido.

El calzado es uno de los productos que Vietnam exporta a esta región. Fuente: VNA.





Preferencias arancelarias deben ir acompañadas del cumplimiento de las normas de origen



En virtud del acuerdo, la EFTA eliminará, desde su entrada en vigor, los aranceles a los productos industriales y pesqueros de origen vietnamita incluidos en los compromisos.



Por su parte, Vietnam eliminará o reducirá progresivamente los gravámenes sobre la mayoría de los productos industriales y pesqueros procedentes de la EFTA, con plazos de hasta 11 años para determinados artículos.



No obstante, para beneficiarse de estas preferencias, las mercancías deberán cumplir las normas de origen establecidas en el acuerdo.



El VEFTA permite la acumulación de origen para determinadas materias primas no agrícolas procedentes de la ASEAN o de la Unión Europea (UE), siempre que se cumplan las condiciones estipuladas. Este mecanismo ofrece mayor flexibilidad a las empresas a la hora de elegir sus proveedores, aunque su aplicación dependerá de las normas específicas de cada producto.



Por ello, las empresas deben revisar cuanto antes sus catálogos de productos, los calendarios arancelarios y las normas de origen, así como calcular los costes de acreditar la procedencia de las mercancías, realizar controles de calidad y cumplir los requisitos de los importadores.



El embajador de Noruega en Vietnam, Stein Iversen, recomendó especialmente a las pequeñas y medianas empresas estudiar los compromisos arancelarios y las condiciones de acceso al mercado, mejorar la calidad de sus productos y garantizar su trazabilidad.



Según Ngo Chung Khanh, subdirector del Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores y Comercio Multilateral del Ministerio de Industria y Comercio, el éxito del VEFTA no debe medirse únicamente por la reducción de los aranceles, sino también por los contratos de exportación concretados, la transferencia de tecnología y los beneficios para las empresas y la población. Los aranceles del 0% tendrán un efecto limitado si los productos no cumplen los requisitos técnicos, las normas de seguridad alimentaria, los estándares de sostenibilidad o las reglas de origen.



Preparar la implementación para convertir los compromisos en contratos



Firmado el 18 de octubre de 2026, el VEFTA aún debe completar los procedimientos de ratificación antes de entrar en vigor. Por ello, la preparación del marco jurídico, la difusión de los compromisos y el apoyo a las empresas resultan fundamentales en esta etapa.



El ministro de Industria y Comercio, Le Manh Hung, señaló que su cartera coordinará con los ministerios y organismos competentes la presentación del plan de implementación del VEFTA y la elaboración de los documentos jurídicos necesarios, con el objetivo de completar cuanto antes los procedimientos de ratificación y poner en marcha el acuerdo.



Además de completar el marco legal, las autoridades deberán proporcionar orientaciones concretas sobre los aranceles, las normas de origen, los procedimientos de certificación y los estándares de los mercados de destino.



La información deberá ser accesible y práctica para los distintos grupos empresariales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que suelen disponer de menos recursos y experiencia para exportar a mercados con exigencias elevadas.



Para apoyar a la comunidad empresarial, el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam está desarrollando un sistema de gestión e implementación de los acuerdos de libre comercio (TLC) basado en tres pilares: el portal de información sobre los TLC (FTA Portal), que ofrecerá información y datos de acceso público; el índice de evaluación de la implementación de los TLC en las localidades (FTA Index); y el ecosistema para aprovechar los TLC (FTA Ecosystem), destinado a reforzar la conexión entre los distintos actores de las cadenas de valor./.