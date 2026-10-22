Localidades vietnamitas buscan estrechar cooperación con Hungría

Hanoi (VNA) - Una delegación de las provincias vietnamitas de Tay Ninh y Thanh Hoa visitó Hungría del 16 al 19 de octubre para presentar el potencial económico, las ventajas competitivas y el entorno de inversión de ambas localidades, así como explorar oportunidades de cooperación con socios de ese país europeo, especialmente en economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, educación y formación, y desarrollo sostenible.



En la ciudad de Kaposvár, la delegación se reunió con el alcalde, Szita Károly, quien presentó las fortalezas locales en ámbitos como la agricultura, el procesamiento de alimentos, las tecnologías de conservación poscosecha, el tratamiento medioambiental, la atención sanitaria y la educación y formación.



Asimismo, expresó su interés en impulsar la cooperación a través del campus de Kaposvár de la Universidad Húngara de Agricultura y Ciencias de la Vida, especialmente mediante el intercambio de estudiantes, la formación de personal altamente cualificado y la investigación conjunta.



En una reunión con la Cámara de Comercio e Industria de Hungría, ambas partes analizaron medidas para estrechar los vínculos empresariales, promover el comercio y conectar a potenciales socios inversores.



Róbert Forintos, presidente del Comité Regional para Asia-Pacífico de la Cámara y del Consejo Empresarial Húngaro-Vietnamita, destacó las capacidades de Hungría en tecnologías de tratamiento de agua y residuos, así como en protección medioambiental. También manifestó su voluntad de facilitar los contactos entre empresas e identificar ámbitos prioritarios para desarrollar proyectos de cooperación concretos y viables.



Por su parte, Gellért Balázs, director gerente de Naturtex, presentó las fortalezas de la empresa en la fabricación de textiles para el hogar, la innovación tecnológica y la producción respetuosa con el medio ambiente. Además, expresó su interés en explorar oportunidades de colaboración con empresas vietnamitas.



Durante su estancia, la delegación también visitó la Embajada de Vietnam en Hungría, donde el embajador Bui Le Thai reafirmó el compromiso de la misión diplomática de apoyar a las localidades vietnamitas en el establecimiento de contactos con las autoridades húngaras, las instituciones educativas y de investigación y la comunidad empresarial, con el propósito de convertir las oportunidades de cooperación en programas y proyectos concretos./.

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