Proyecto de resolución parlamentaria propone medidas especiales para atraer y retener talento

Hanoi (VNA) - El Ministerio del Interior de Vietnam está recabando opiniones sobre un proyecto de resolución de la Asamblea Nacional que establece mecanismos y políticas especiales para atraer y desarrollar talento, con el objetivo de respaldar tareas estratégicas, programas y proyectos clave, así como hacer frente a los principales desafíos que afrontan el país, los distintos sectores y las localidades.



Eliminar barreras



Según la cartera, la competitividad nacional depende cada vez más de las capacidades científicas y tecnológicas, la innovación, el dominio de tecnologías estratégicas y la calidad de la gobernanza.



Las tareas estratégicas suelen ser nuevas, complejas y de carácter intersectorial, por lo que requieren movilizar con rapidez a expertos con las competencias adecuadas. Sin embargo, los mecanismos convencionales, basados en puestos de trabajo, categorías y títulos profesionales, plantillas de personal y procedimientos de gasto y remuneración, carecen de la flexibilidad necesaria para seleccionar a los candidatos idóneos, asignarles tareas adecuadas, formar equipos de trabajo con rapidez y evaluar su desempeño en función del valor aportado.



El Ministerio subrayó también la necesidad de crear mecanismos que permitan a personas con talento procedentes de empresas, universidades e institutos de investigación, así como a vietnamitas residentes en el extranjero y expertos internacionales, participar en iniciativas impulsadas por el Estado sin tener que incorporarse necesariamente a tiempo completo al sector público.



Por ello, considera necesario establecer mecanismos que vinculen los recursos humanos y financieros, así como la rendición de cuentas, con tareas y resultados concretos. Al mismo tiempo, los incentivos deberán limitarse a cometidos específicos, con medidas para gestionar posibles conflictos de intereses y proteger la información confidencial, los datos y la propiedad intelectual.



Según el proyecto de resolución, los mecanismos se aplicarían a ciudadanos vietnamitas con talento, vietnamitas residentes en el extranjero y ciudadanos extranjeros. Asimismo, se ampliaría la participación a organismos públicos, organizaciones, unidades de prestación de servicios públicos y empresas de todos los sectores económicos.



La resolución busca eliminar obstáculos relacionados con los requisitos de acceso, las plantillas de personal, los procedimientos de selección, la autonomía profesional y de gestión de recursos humanos, los mecanismos financieros y retributivos, la comercialización de resultados, la fiscalidad, los visados y los permisos de trabajo.



Asimismo, el proyecto propone tomar los resultados y productos obtenidos como base para asignar tareas, determinar remuneraciones, evaluar el desempeño y decidir la continuidad de la colaboración con los profesionales seleccionados.



Estos mecanismos irán acompañados de disposiciones sobre rendición de cuentas y supervisión, así como de sanciones estrictas frente a posibles infracciones.



Propuesta de un “visado para el talento” en Vietnam



El proyecto de resolución consta de 16 artículos que desarrollan sus principales disposiciones e introducen cambios significativos respecto al marco jurídico vigente. Una de las novedades más destacadas es el paso de un enfoque basado en los requisitos de acceso a otro centrado en las capacidades y los resultados. La Ley de Cuadros y Funcionarios Públicos, la de Empleados Públicos y otras normas sectoriales ya contemplan políticas para atraer a determinados grupos de expertos, científicos, personas con talento y trabajadores altamente cualificados, aunque generalmente están sujetas a requisitos, puestos o ámbitos de actividad específicos.



En cambio, el proyecto establece que los títulos académicos, las cualificaciones profesionales, la experiencia laboral y el reconocimiento oficial como persona con talento no serán requisitos obligatorios, salvo cuando la legislación exija determinadas credenciales para ejercer una profesión. Además, prevé que las tareas estratégicas sirvan de base para movilizar talento y propone descentralizar la identificación de las necesidades correspondientes.



Cabe señalar que, en la actualidad, los funcionarios públicos, los empleados del sector público y las actividades científicas y tecnológicas se rigen por marcos normativos diferentes.



Entre las novedades también figuran métodos de selección más flexibles, como el nombramiento directo y la contratación por encargo; una mayor autonomía para que los profesionales con talento puedan colaborar simultáneamente con varias organizaciones; y una gestión financiera orientada a los resultados y productos concretos.



El proyecto amplía además el alcance de los mecanismos de remuneración, los incentivos fiscales y la comercialización de resultados, más allá de determinados sectores especializados. También contempla medidas para atraer talento extranjero, en coordinación con la normativa de inmigración y las disposiciones que regulan el empleo en múltiples organizaciones, refuerza la protección jurídica frente a riesgos derivados de circunstancias objetivas, con excepciones claramente definidas, y establece un marco presupuestario específico junto con mecanismos jurídicos especiales.



Está previsto que el proyecto de resolución sea presentado a la Asamblea Nacional de Vietnam para su examen y aprobación durante el segundo período de sesiones de la XVI Legislatura./.

VNA