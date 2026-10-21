Salud

Diputados vietnamitas piden precisar criterios para trasplante de órganos

La Asamblea Nacional de Vietnam debate reformas a la ley de donación y trasplante de órganos para garantizar la transparencia en la asignación, proteger la voluntad de los donantes, reforzar la supervisión médica y prevenir el comercio ilegal de tejidos y órganos.

Los diputados de las provincias de Hung Yen y Tay Ninh participan en un debate. (Foto: VNA)
Los diputados de las provincias de Hung Yen y Tay Ninh participan en un debate. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Los diputados vietnamita propusieron precisar los criterios para el trasplante de órganos, proteger los derechos de los donantes y reforzar los mecanismos de supervisión, durante los debates en grupo celebrados esta mañana sobre el proyecto de Ley de donación, extracción y trasplante de tejidos, órganos humanos y donación de cadáveres (modificada).

Los debates se efectuaron en el marco del segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura, en curso en Hanoi.

Garantizar el rigor en la determinación de la muerte encefálica y circulatoria

La diputada Tran Thi Nhi Ha, de Hanoi, señaló que los procesos de donación, extracción, preservación, transporte y trasplante de tejidos y órganos humanos requieren decisiones precisas y oportunas. Por ello, consideró necesario establecer un mecanismo nacional de coordinación sólido, unificado, transparente y sujeto a la rendición de cuentas.

Propuso que la ley establezca explícitamente los criterios de prioridad para la asignación de órganos, incluidos la urgencia médica, la compatibilidad clínica, las probabilidades de éxito del trasplante, el tiempo de espera y el principio de no discriminación.

Asimismo, pidió regular estrictamente los criterios de prioridad para los familiares de donantes fallecidos y los pacientes atendidos en centros médicos que detecten, reanimen y mantengan al donante, con factores de ponderación públicos y mecanismos de auditoría.

En cuanto a la confidencialidad, planteó que los datos identificativos de donantes y receptores solo puedan divulgarse con el consentimiento previo, voluntario y por escrito de ambas partes, tras recibir el asesoramiento pertinente y a través de las autoridades competentes. La confidencialidad, subrayó, debe ser la norma general.

También propuso que los hospitales con unidades de cuidados intensivos, urgencias, atención de accidentes cerebrovasculares y neurocirugía sean responsables de detectar posibles donantes, notificarlos y ofrecer asesoramiento conforme a los protocolos, en colaboración con el Centro Nacional de Coordinación.

Por su parte, la diputada Pham Kieu Anh Tho, representante de la ciudad de Can Tho, respaldó la incorporación formal de la donación tras la muerte circulatoria y pidió establecer requisitos estrictos para la composición del comité encargado de determinar la muerte encefálica y circulatoria. Sus integrantes deberán contar con formación especializada, certificación oficial e independencia funcional respecto de los equipos de extracción y trasplante, a fin de garantizar la objetividad, la precisión y la ética médica.

Proteger la voluntad del donante y prevenir la comercialización

El diputado Hoang Van Nghia, representante de la provincia de Quang Ngai, valoró los avances del proyecto, entre ellos la simplificación del registro de donantes mediante la aplicación VNeID, el reconocimiento del derecho a modificar la decisión de donar y la incorporación de la donación tras el cese de la circulación sanguínea.

No obstante, advirtió que exigir el consentimiento familiar por escrito cuando una persona no se haya registrado formalmente como donante, pese a haber expresado su voluntad antes de fallecer, podría permitir que sus familiares vetaran su decisión. Por ello, propuso reconocer la primacía de la voluntad individual cuando existan pruebas fiables de ella y limitar el papel de la familia a colaborar en su verificación, sin poder revocar la decisión del fallecido.

Para prevenir la comercialización de órganos y tejidos, el diputado pidió establecer límites a las tarifas de los servicios, transparentar los cobros y reforzar la inspección y auditoría del origen de tejidos y células, con el fin de evitar desigualdades en el acceso a la atención médica.

En el caso de las personas privadas de libertad que deseen donar tejidos u órganos, consideró necesario establecer mecanismos de supervisión independiente que permitan verificar el carácter voluntario de la decisión. También propuso evaluar medidas de apoyo para cubrir los gastos médicos y la rehabilitación posteriores a la donación.

Asimismo, planteó prohibir expresamente que terceros, como las aseguradoras privadas y los empleadores, soliciten o utilicen información sobre los antecedentes de donación o recepción de órganos de una persona.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Khac Dinh señaló que existen discrepancias jurídicas entre el proyecto y la Ley de Ejecución Penal en relación con la donación por parte de las personas reclusas. En consecuencia, propuso establecer referencias precisas a la legislación vigente o modificar las normas conexas para evitar vacíos legales durante su aplicación.

Por último, destacó la necesidad de simplificar y unificar el lenguaje jurídico, definir claramente las conductas prohibidas e incluir disposiciones transitorias que garanticen una aplicación transparente de la normativa cuando se modifiquen los criterios de prioridad para la asignación de órganos./.

VNA
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