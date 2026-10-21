Premier insta a eliminar intermediarios para garantizar precios razonables de medicamentos

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, subrayó hoy que el objetivo último de las modificaciones de varias leyes relacionadas con la salud es eliminar los intermediarios innecesarios y garantizar que los pacientes y hospitales puedan acceder a medicamentos y equipos médicos a precios razonables.



Durante un debate en grupo sobre el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de las leyes de la Infancia, de las Personas con Discapacidad, de Examen y Tratamiento Médico, de Farmacia, de las Personas Mayores y del Seguro de Salud, en el marco del segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, el jefe de Gobierno señaló que el Ejecutivo presentó con urgencia las enmiendas propuestas para subsanar las lagunas de la normativa y de su aplicación que han provocado un aumento de los costes.



Las inspecciones e investigaciones del Ministerio de Seguridad Pública y de la Inspección Gubernamental han detectado deficiencias en la legislación, los documentos de orientación y las circulares del Ministerio de Salud, así como en su aplicación, lo que ha permitido la proliferación de intermediarios y el incremento excesivo de los costes, indicó.



Muchos medicamentos, especialmente los de marca, y equipos médicos son importados. Incluso cuando los fabricantes amplían la producción nacional, Vietnam sigue dependiendo de las materias primas importadas, mientras que la capacidad de producción local solo cubre una pequeña parte de la demanda.



El primer ministro citó una investigación sobre un caso relacionado con la empresa Viet My, en el que, presuntamente, las mercancías pasaban por varias empresas extranjeras antes de llegar a los importadores vietnamitas a precios considerablemente inflados. Estas prácticas elevan los costes sanitarios, aumentan la carga económica de los pacientes y ejercen una presión adicional sobre el presupuesto estatal y el Fondo del Seguro de Salud.



Los costes han alcanzado niveles excesivamente elevados e injustificados, afirmó, e instó a los diputados, especialmente a aquellos con experiencia en el sector sanitario y hospitalario, a contribuir a perfeccionar la legislación propuesta.



Aunque las empresas deben tener derecho a obtener beneficios, estos han de mantenerse en niveles razonables, recalcó. Los medicamentos y equipos médicos responden a necesidades sanitarias esenciales y no pueden quedar completamente sujetos a las fuerzas del mercado. El Estado debe garantizar que sus precios sean asequibles, sobre todo teniendo en cuenta los elevados gastos que actualmente deben asumir los pacientes de su propio bolsillo.



El Gobierno está decidido a trabajar con los organismos competentes para modificar la Ley de Farmacia y la Ley de Examen y Tratamiento Médico, con el fin de aumentar la transparencia en la adquisición de equipos médicos y la fijación de los precios de los medicamentos. Entre las posibles soluciones figuran las compras centralizadas de productos de uso habitual y las negociaciones directas entre hospitales y proveedores para los productos especializados.



El jefe de Gobierno también cuestionó por qué los hospitales privados pueden adquirir medicamentos y equipos a precios razonables, mientras que los hospitales públicos tienen dificultades para hacerlo, e instó a revisar exhaustivamente los mecanismos de adquisición y licitación. Asimismo, advirtió contra posibles acuerdos entre empresas farmacéuticas y de equipos médicos extranjeras para controlar el mercado.



Durante el debate, el diputado Duong Minh Tuan, de Ciudad Ho Chi Minh, propuso establecer normas que obliguen a tener en cuenta el coste total del ciclo de vida de los equipos médicos en las decisiones de adquisición, incluidos los productos químicos específicos, los productos biológicos y las piezas de repuesto.



Además, instó al organismo redactor a garantizar que las evaluaciones de las adquisiciones tengan en cuenta tanto el precio inicial de compra como los gastos de funcionamiento a largo plazo, y destacó la necesidad de reforzar el cumplimiento de la legislación por parte de los proveedores y mantener una gestión estatal eficaz de los equipos médicos./.





Đặng Thu Trang