Política

Vietnam y la UE refuerzan coordinación para aplicar Asociación Estratégica Integral

Vietnam y la Unión Europea acuerdan intensificar la coordinación diplomática y aplicar eficazmente sus compromisos de cooperación

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas (Fuente: Cancillería vietnamita)
El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas (Fuente: Cancillería vietnamita)

Bruselas (VNA) - El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) intensificarán su coordinación para garantizar la aplicación efectiva de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y la Unión Europea (UE).

Así lo acordaron durante una reunión celebrada el 21 de octubre (hora local) en Bruselas, Bélgica, entre el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas.

El encuentro se celebró en el marco de la visita oficial a la UE del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam.

El canciller vietnamita destacó la importancia histórica de esta visita, que, según afirmó, refleja el fortalecimiento de la confianza política y el firme compromiso de ambas partes de llevar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-UE a una nueva etapa, con una cooperación más sustantiva y eficaz.

Por su parte, Kallas afirmó que la UE concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam, considerado un socio prioritario en la región del Indo-Pacífico. También elogió los avances del país en materia de desarrollo y el creciente papel y prestigio de Vietnam tanto en la región como en el ámbito internacional.

Asimismo, señaló que Vietnam y la UE comparten numerosos intereses y puntos de vista, entre ellos la promoción del multilateralismo, la defensa de un orden internacional basado en normas, el apoyo al libre comercio, la garantía de la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea, y la solución pacífica de las controversias de conformidad con el derecho internacional.

Ambas partes acordaron mantener los intercambios de delegaciones, los contactos periódicos y las consultas a todos los niveles; aprovechar de manera eficaz los mecanismos de cooperación existentes; y dar seguimiento activo a la aplicación de los acuerdos y compromisos alcanzados por sus dirigentes, especialmente los resultados de la visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam.

En cuanto a las cuestiones regionales e internacionales de interés común, Le Hoai Trung valoró positivamente la Estrategia de la UE para el Indo-Pacífico y reafirmó la disposición de Vietnam a seguir desempeñando un papel de puente para impulsar una cooperación más sustantiva y eficaz entre la ASEAN y la UE, reforzar la conectividad entre ambas regiones y promover la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo sostenible.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener una estrecha coordinación en los foros regionales e internacionales, aprovechar sus intereses y puntos de vista comunes, fortalecer la cooperación en materia de seguridad tradicional y no tradicional, respaldar el papel central de la ASEAN y defender la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS)./.

VNA
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