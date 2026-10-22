Zona Libre de Colón abre oportunidades para productos vietnamitas en América Latina

Ciudad de México (VNA) - La ubicación estratégica de la Zona Libre de Colón, en la entrada atlántica del Canal de Panamá, así como su infraestructura portuaria y su red logística multimodal, ofrecen condiciones favorables para que las empresas vietnamitas amplíen su presencia en los mercados de América Latina y el Caribe mediante el almacenamiento, la distribución y la reexportación de mercancías.



Así lo enfatizó Phan Thi Nga, primera secretaria de la Oficina Comercial de Vietnam en México, concurrente en Panamá, y al mismo tiempo señaló que Colón es una opción que las empresas vietnamitas pueden estudiar para ampliar sus exportaciones a la región.



Según señaló, el uso de esta zona franca como centro de distribución puede faciltar el acceso de las empresas a sus clientes en la región, y no obstante, antes de invertir, es necesario evaluar la demanda del mercado, los costos operativos y las perspectivas de comercialización.



Durante su visita oficial a Vietnam a principios de octubre, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destacó el mensaje: “Vietnam produce bienes y Panamá conecta con los mercados del mundo”, subrayó Thi Nga e indicó que esta declaración refleja el potencial de cooperación entre ambos países para vincular la capacidad productiva de Vietnam con la infraestructura logística y las redes comerciales internacionales de Panamá.



Aproximadamente una semana después de la visita, la Oficina Comercial de Vietnam en México, concurrente en Panamá, organizó en la capital panameña el Seminario “Vietnam-Panamá: potencial exportador y oportunidades de cooperación empresarial”, con el objetivo de establecer contactos entre empresas y presentar posibilidades de colaboración.



Durante el evento, la parte panameña ofreció información sobre el entorno empresarial, las actividades logísticas y las políticas de apoyo disponibles en Colón, e invitó a las empresas vietnamitas a estudiar las posibilidades que ofrece esta zona para ampliar sus mercados.



Fundada en 1948, la Zona Libre de Colón se ha convertido en uno de los principales centros de comercio libre y distribución de mercancías del hemisferio occidental.



Según datos divulgados por las autoridades panameñas, actualmente operan en ella unas 2.650 empresas. En 2025, el volumen total de su comercio alcanzó los 22 mil 615 millones de dólares, incluidas las importaciones y las reexportaciones.



La zona ofrece servicios de importación, almacenamiento, embalaje, clasificación, distribución y reexportación de una amplia variedad de productos, desde equipos electrónicos, prendas de vestir y cosméticos hasta productos farmacéuticos, automóviles y materiales de construcción.



Su infraestructura de puertos de contenedores, conectada con las redes de transporte por carretera y ferrocarril, así como con los aeropuertos, permite concentrar mercancías procedentes de importantes centros de producción de Asia, Europa y América del Norte antes de distribuirlas a los mercados de la región.



Para las empresas vietnamitas, el valor de Colón no reside únicamente en su función como centro de tránsito, sino también en la posibilidad de acercar los productos a los compradores.



En lugar de enviar cada pedido directamente desde Vietnam, las empresas pueden mantener existencias en Panamá para distribuirlas según la demanda y adaptar los productos a los requisitos de los clientes, una modalidad especialmente útil para mercancías cuyos diseños, dimensiones o acabados varían según las necesidades de cada mercado.



Phan Thi Nga también citó el caso de la empresa vietnamita VietPa, fundada por el empresario Le The Tam, que opera en Colón desde 2007 y comercializa productos de piedra para la construcción, piedra cortada y artículos sanitarios de origen vietnamita en mercados como Bolivia, Costa Rica, Venezuela y Cuba.



Según Le The Tam, el transporte marítimo de mercancías desde Vietnam hasta América Central suele tardar entre 35 y 45 días, por lo que mantener existencias en Colón permite a la empresa agilizar las entregas y responder a las distintas exigencias de los clientes en cuanto al color, las dimensiones y los acabados de los productos de piedra.



Esta experiencia demuestra que la competitividad depende no solo de los precios, sino también de la rapidez de entrega y del conocimiento del mercado local. Sin embargo, mantener inventarios en el extranjero implica costos y riesgos, por lo que las empresas deben evaluar la demanda, identificar socios comerciales y analizar las normas de importación y la viabilidad financiera antes de invertir en almacenes o salas de exposición en Colón.



Phan Thi Nga indicó que, durante el encuentro mencionado de promoción comercial, la parte panameña también presentó las políticas relacionadas con los impuestos, los procedimientos aduaneros y los servicios de almacenamiento y logística, así como algunos mecanismos de apoyo en materia de visados, residencia y permisos de trabajo, de conformidad con la normativa vigente.



Las empresas interesadas deben estudiar estas disposiciones y reforzar la cooperación, el intercambio de información y la coordinación en la distribución para evaluar los costos operativos, ampliar su red de clientes y fortalecer la presencia de los productos vietnamitas en la región, recomendó la funcionaria vietnamita.



En un contexto en el que Vietnam busca diversificar sus mercados de exportación, Colón representa una alternativa para distribuir sus productos en América Latina y el Caribe, siempre que las empresas identifiquen la demanda, seleccionen los productos adecuados y controlen los costos operativos, acentuó./

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