Vietnam destaca en la ONU cooperación internacional en seguridad radiológica

Nueva York (VNA) - El ministro consejero Nguyen Hai Luu, subjefe de la Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU), destacó la necesidad de fortalecer las capacidades de los países en desarrollo y promover la cooperación internacional en materia de seguridad radiológica.



El funcionario intervino, en nombre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), durante la sesión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, efectuada la víspera en su 81.º período de sesiones, dedicada al tema de los efectos de las radiaciones atómicas.



Hai Luu reafirmó el apoyo de la ASEAN al papel científico, independiente y objetivo del Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR).



La ASEAN valoró las contribuciones de UNSCEAR desde su creación en 1955, al proporcionar evaluaciones independientes, objetivas y basadas en pruebas sobre las fuentes, los niveles, los efectos y los riesgos de las radiaciones ionizantes. Estas evaluaciones constituyen una importante base científica para elaborar marcos y normas internacionales de protección y seguridad radiológica, incluidas las normas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), contribuyendo así a proteger la salud humana y el medio ambiente.



La ASEAN instó a los países a seguir proporcionando datos científicos, reforzar la cooperación internacional y participar ampliamente en los estudios mundiales, incluidos los relativos a la exposición médica, expresó.



A nivel regional, reafirmó su compromiso de impulsar la cooperación en materia de seguridad nuclear y radiológica, entre otros medios, a través de la Red de Organismos Reguladores de Energía Atómica de la ASEAN (ASEANTOM).



También destacó la importancia de intensificar el intercambio de información y conocimientos especializados, así como la cooperación con las organizaciones internacionales pertinentes, de conformidad con los respectivos mandatos y funciones.



La ASEAN expresó asimismo su preocupación por las dificultades financieras y operativas que afectan al funcionamiento de UNSCEAR y subrayó la necesidad de garantizar recursos suficientes y estables, así como el apoyo adecuado para que el Comité pueda cumplir eficazmente su mandato y preservar al mismo tiempo su independencia científica.



Durante la sesión, numerosos países reiteraron su apoyo al papel de UNSCEAR, destacaron la importancia de preservar su independencia científica, fortalecer la cooperación internacional y garantizar los recursos necesarios para sus actividades.



Bélgica, en calidad de coordinadora, presentó el proyecto de resolución A/C.4/81/L.6, que incluye disposiciones sobre la reorganización de los mecanismos de apoyo institucional a UNSCEAR y la posibilidad de estudiar una ampliación de su membresía en el futuro.



Al término de la sesión, la Cuarta Comisión aprobó por consenso el proyecto de resolución A/C.4/81/L.6./.

VNA