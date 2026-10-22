Vietnam impulsa una cooperación integral con Uruguay

Buenos Aires (VNA) - La embajadora de Vietnam en Argentina concurrente en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, realizó una visita de trabajo a Uruguay del 20 al 21 de octubre con el objetivo de impulsar las relaciones de amistad y cooperación bilateral.



Durante su visita, la diplomática se reunió con el Grupo Parlamentario de Amistad Uruguay-Vietnam, encabezado por el senador Sebastián Da Silva, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado uruguayo, y participó en una mesa redonda abierta sobre las relaciones bilaterales en el Parlamento de Uruguay.



Durante el encuentro, el senador Sebastián Da Silva felicitó a Vietnam por sus logros en materia de desarrollo económico y afirmó que el Grupo Parlamentario de Amistad Uruguay-Vietnam trabajará para promover la cooperación interparlamentaria y contribuir a consolidar los lazos de solidaridad, amistad y cooperación entre ambos países en todos los ámbitos.



En las reuniones, la embajadora Ngo Minh Nguyet destacó que Vietnam y Uruguay mantienen relaciones tradicionales de amistad, basadas en el respeto mutuo, la solidaridad y la cooperación de beneficio recíproco.



Ambos países establecieron relaciones diplomáticas el 11 de agosto de 1993. Durante más de tres décadas, los vínculos bilaterales se han fortalecido y ampliado de manera sostenida en los ámbitos político, económico y comercial, así como en la coordinación en foros multilaterales.



Las dos partes mantienen intercambios regulares de delegaciones y aprovechan los mecanismos de cooperación existentes, entre ellos la Comisión Mixta de Cooperación Económica, Comercial y de Inversiones. Asimismo, intensifican su coordinación en las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FEALAC).



La embajadora agradeció el apoyo y la solidaridad del pueblo uruguayo con Vietnam durante la lucha por la independencia nacional y en el actual proceso de construcción y desarrollo del país.



También valoró las contribuciones de los parlamentarios uruguayos a la promoción de las relaciones bilaterales.



En este sentido, expresó su deseo de que el Grupo Parlamentario de Amistad continúe desempeñando un papel de puente entre ambos países, promoviendo el intercambio de delegaciones, la cooperación interparlamentaria, el intercambio de experiencias legislativas y la coordinación en los foros regionales e internacionales.



La cooperación económica y comercial sigue siendo uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales.



Según los datos presentados por la embajadora durante la mesa redonda sobre las relaciones entre ambos países, el intercambio comercial entre Vietnam y Uruguay superó los 268 millones de dólares en 2025, lo que representa un aumento del 58,4% respecto al año anterior.



En el primer semestre de este año, el comercio bilateral alcanzó los 148 millones de dólares, un incremento del 21,8% en comparación con el mismo período del pasado año.



La estructura del comercio entre ambos países presenta un alto grado de complementariedad: Vietnam suministra productos industriales, electrónicos y de consumo, mientras que Uruguay cuenta con fortalezas en materias primas y productos agropecuarios.



Las perspectivas de las negociaciones de un Acuerdo de Preferencias Comerciales (APC) entre Vietnam y Mercosur constituyeron otro de los temas centrales abordados por la embajadora Ngo Minh Nguyet.



La primera ronda de negociaciones entre Vietnam y el bloque sudamericano se celebró en Buenos Aires del 24 al 28 de agosto pasado, informó.



Con más de 270 millones de habitantes y un producto interno bruto (PIB) superior a los 2 billones de dólares, Mercosur representa un mercado de gran importancia para Vietnam, especialmente en los sectores agropecuario y de materias primas.



La diplomática señaló que las economías de ambas partes son complementarias y que la firma de un APC contribuiría a reducir los costos comerciales, diversificar las fuentes de suministro, ampliar los mercados y reforzar la capacidad de respuesta ante las fluctuaciones de la economía mundial.



Asimismo, reafirmó el apoyo de Vietnam a la adhesión de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).



Como miembro fundador del acuerdo y presidente del CPTPP en 2026, Vietnam está dispuesto a coordinar estrechamente con Uruguay y apoyar sus esfuerzos para avanzar en el proceso de adhesión, ampliando así las oportunidades de acceso a los mercados, atracción de inversiones y fortalecimiento de los vínculos económicos con la región de Asia-Pacífico.



En el marco de su visita, la embajadora también se reunió con el intendente interino de Montevideo, Justo Onandi, y representantes de las autoridades locales para analizar las posibilidades de ampliar la cooperación bilateral.



Montevideo y Ciudad Ho Chi Minh firmaron un acuerdo de hermanamiento en abril de 2023, que sentó las bases para impulsar la cooperación en comercio, turismo, ciencia y tecnología, así como los intercambios entre sus pueblos.



La reunión permitió promover la implementación de los compromisos de cooperación entre ambas ciudades y aprovechar sus respectivos potenciales y fortalezas.



La embajadora Ngo Minh Nguyet también realizó una visita de cortesía a Lucía Topolansky, exvicepresidenta de Uruguay y esposa del fallecido expresidente José Mujica.



Topolansky expresó su admiración por la tradición de lucha del pueblo vietnamita por la independencia y la libertad, así como por sus destacados logros en el desarrollo socioeconómico y la integración internacional.



Como una de las figuras influyentes del Movimiento de Participación Popular (MPP), fuerza política de izquierda que desempeña un papel importante en la coalición Frente Amplio (FA) de Uruguay, Topolansky recordó con emoción el período en que estuvo encarcelada y el momento en que recibió la noticia de la liberación total de Vietnam del Sur, el 30 de abril de 1975.



Subrayó que la victoria del pueblo vietnamita constituyó entonces una fuente de enorme aliento y estímulo para los comunistas uruguayos que se encontraban presos, reforzando su confianza y su voluntad de continuar luchando por sus ideales revolucionarios.



Por su parte, la embajadora Ngo Minh Nguyet afirmó que el pueblo vietnamita valora profundamente la solidaridad y el valioso apoyo de las fuerzas progresistas uruguayas a la lucha por la liberación nacional de Vietnam en el pasado, así como al actual proceso de construcción y desarrollo del país.



También expresó su reconocimiento al presidente José Mujica y a Lucía Topolansky, destacados representantes del movimiento de izquierda uruguayo, por su compromiso con la paz, la justicia social, el bienestar y una vida digna para el pueblo.



La embajadora manifestó su deseo de que Topolansky y otros dirigentes del MPP continúen contribuyendo a fortalecer el entendimiento mutuo entre ambos pueblos, ampliar la cooperación concreta y llevar las relaciones de amistad entre Vietnam y Uruguay a una nueva etapa de desarrollo más profundo y eficaz./.

VNA