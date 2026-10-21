Un convoy de 100 motocicletas recorre Ma Pi Leng para promover el turismo seguro en Vietnam

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) - Un convoy de 100 motocicletas recorrió hoy el paso de Ma Pi Leng, en el marco de una campaña destinada a promover la seguridad de los viajes en motocicleta en la provincia septentrional de Tuyen Quang, donde se encuentra el Geoparque Mundial de la UNESCO de la Meseta Kárstica de Dong Van.



La campaña, denominada “Experiencias de turismo seguro en motocicleta”, se inauguró en la plaza Thanh Nien, en la comuna de Dong Van, por iniciativa del Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública, la Asociación provincial de Turismo y las localidades situadas dentro del geoparque.



Nguyen Thi Hoai, subdirectora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo, señaló que la promoción turística debe ir acompañada de información y orientación a los visitantes para garantizar su seguridad durante todo el recorrido.



Subrayó que la seguridad debe ser prioritaria, la calidad del servicio constituir la base, la identidad cultural representar un valor esencial y la satisfacción de los visitantes servir como indicador del desarrollo turístico.



Para garantizar la eficacia de la campaña, se instó a los organismos competentes y a las autoridades locales a intensificar las inspecciones y mejorar la gestión de los servicios turísticos.



Las agencias de viajes, los establecimientos de alojamiento, las empresas de alquiler de motocicletas y los operadores turísticos deben comprobar que los vehículos cumplan los requisitos técnicos y dispongan del equipo de protección necesario. También deben verificar los permisos de conducir, explicar las normas de tráfico y orientar a los visitantes sobre cómo actuar ante situaciones imprevistas.

Conductores que se unen al convoy (Foto: VNA)

Se recomendó a los guías turísticos mantener una adecuada organización de los grupos y respetar las velocidades y distancias de seguridad, así como vigilar las condiciones meteorológicas y del estado de las carreteras para modificar o suspender los recorridos cuando sea necesario.



Por su parte, se aconseja a los visitantes informarse sobre las rutas y el tiempo, elegir proveedores de servicios fiables y respetar las normas de tráfico y las indicaciones de los organizadores y las autoridades. También se anima a las comunidades locales a preservar su hospitalidad, proteger el medio ambiente y mantener vivas sus tradiciones culturales.



Tuyen Quang cuenta con numerosos atractivos turísticos, entre ellos el sitio de reliquia nacional especial de Tan Trao, la zona de Na Hang-Lam Binh y el Geoparque Mundial de la UNESCO de la Meseta Kárstica de Dong Van. La ruta conocida como “Ha Giang Loop” se ha consolidado como un producto turístico emblemático que atrae a numerosos visitantes nacionales e internacionales.



Tras la integración provincial, se espera que la mejora de las conexiones entre los destinos permita diversificar la oferta turística, prolongar las estancias, incrementar el gasto de los visitantes y generar más oportunidades de ingresos para las comunidades locales.



Sin embargo, los puertos de montaña escarpados, los profundos barrancos, las carreteras sinuosas, la niebla, las lluvias intensas y los deslizamientos de tierra representan riesgos para la seguridad, especialmente para quienes tienen poca experiencia conduciendo motocicletas.



Tras la ceremonia inaugural, el convoy de 100 motocicletas partió de Dong Van, atravesó el paso de Ma Pi Leng, conocido por sus espectaculares paisajes montañosos y las vistas del río Nho Que, y concluyó el recorrido en Pa Vi Ha, en la comuna de Meo Vac.



La campaña busca promover el turismo en Tuyen Quang y dar mayor proyección al circuito de Ha Giang, impulsando al mismo tiempo un modelo turístico seguro, profesional, acogedor y sostenible./.