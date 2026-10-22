Ciudad Ho Chi Minh destinará más de 5.600 millones de dólares a combatir inundaciones

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh prevé ejecutar 87 proyectos contra las inundaciones durante el período 2026-2030, con una inversión superior en sus totalidad a los 5.600 millones de dólares, para resolver problemas de anegamiento en 50 puntos de la ciudad.

Para garantizar la eficacia a largo plazo, resulta fundamental identificar las causas, conectar de forma integral los sistemas de drenaje y evaluar los resultados en función de la reducción real de las inundaciones.

Grandes inversiones que requieren soluciones adecuadas



Las inundaciones urbanas en Ciudad Ho Chi Minh obedecen a múltiples factores, entre ellos las lluvias intensas, las mareas altas, la baja altitud del terreno, el hundimiento del suelo, las limitaciones de los sistemas de drenaje y la reducción de los espacios de almacenamiento de agua. Por ello, las soluciones deben adaptarse a las características de cada zona y contemplarse desde una perspectiva integral.

El arquitecto Nguyen Dinh Hoa, del Instituto de Economía y Gestión de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que el agua sigue la topografía, los canales y la red de alcantarillado, y no las fronteras administrativas.

La ciudad, dijo, debe abordar las inundaciones por cuencas hidrográficas y elaborar mapas comunes que reflejen la altitud del terreno, las direcciones del flujo, las zonas de almacenamiento de agua y los principales puntos de obstrucción. Estos datos permitirán identificar las causas y establecer prioridades de inversión.

Según el profesor asociado y doctor Nguyen Phu Quynh, subdirector del Instituto de Ciencias de la Ingeniería Hidráulica del Sur, las inundaciones actuales son consecuencia de la combinación de lluvias extremas, mareas altas, caudales fluviales, hundimiento del terreno y urbanización. Algunas infraestructuras diseñadas hace 20 o 30 años ya no responden plenamente a las condiciones actuales.

Le Ngoc Linh, subdirector del Departamento de Construcción de Ciudad Ho Chi Minh, indicó que la urbe cuenta con 23 cuencas principales de drenaje. Tras la ampliación de sus límites administrativos, las condiciones topográficas e hidrológicas son más diversas, mientras que algunos planes urbanísticos han quedado desfasados y las redes de alcantarillado, los canales y las estaciones de bombeo aún carecen de una coordinación adecuada.

En consecuencia, la ciudad debe revisar los tramos de drenaje cuyo caudal se ha visto limitado, las zonas afectadas por hundimientos y sedimentación, así como las salidas de agua condicionadas por las mareas altas. También es necesario armonizar la planificación hidráulica, la prevención de desastres naturales y las infraestructuras de drenaje en cada cuenca.

Reorganizar el espacio urbano para reducir los riesgos

El arquitecto Nguyen Dinh Hoa, del Instituto de Economía y Gestión de Ciudad Ho Chi Minh, subrayó que la planificación contra las inundaciones debe estar vinculada al uso del suelo y al desarrollo urbano.

La elevación de las carreteras, la nivelación del terreno, la construcción de zonas residenciales y la reducción de los canales pueden alterar el flujo del agua y disminuir la capacidad de almacenamiento. Por ello, es necesario evaluar tanto el impacto individual de cada proyecto como sus efectos acumulativos.

Reiteró que la ciudad debe proteger los lagos reguladores, los canales, las zonas bajas y los espacios verdes. Asimismo, puede ampliar las superficies permeables, recuperar áreas de depresión natural y desarrollar pequeños embalses de regulación distribuidos para retener temporalmente el agua y aliviar la presión sobre las redes de drenaje durante las lluvias intensas.

En los barrios con alto riesgo de inundaciones profundas, se deben considerar medidas como la mejora de las infraestructuras, el ajuste de la densidad de construcción, la apertura de corredores de drenaje o, cuando sea necesario, la reubicación de residentes, garantizando sus medios de vida y derechos.

Le Ngoc Linh, subdirector del Departamento de Construcción de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que las obras de control de mareas deben integrarse con las redes de alcantarillado, los canales, las estaciones de bombeo y los lagos reguladores. Si solo se impide la entrada de agua desde el exterior, sin mejorar de forma coordinada el drenaje interior, el riesgo de inundaciones persistirá.

Ante una inversión prevista superior a 5.600 millones de dólares, Ciudad Ho Chi Minh debe priorizar los proyectos en función de la gravedad y frecuencia de las inundaciones, la población protegida, la eficacia de las medidas, la conexión con las infraestructuras existentes y los costes de operación a largo plazo. También debe definir claramente las responsabilidades de gestión y mantenimiento una vez concluidas las obras.

La lucha eficaz contra las inundaciones exige integrar la planificación urbana, la inversión en infraestructuras y la gestión de los espacios destinados al agua. Solo mediante una coordinación integral por cuencas y resultados tangibles en la reducción de las inundaciones podrán garantizarse soluciones sostenibles a largo plazo./.