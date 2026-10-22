Exportaciones vietnamitas de camarón crecen 11% hasta septiembre

Hanoi (VNA)- Las exportaciones de camarón de Vietnam alcanzaron 3,7 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, un incremento del 11% en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó la Asociación de Productores y Exportadores de Productos del Mar (VASEP).



China continúa siendo el mayor mercado receptor de dicho producto vietnamita con un valor de alrededor de 1,2 mil millones de dólares, un incremento interanual de 37%, ocupando así el 33% del total, informó la fuente.



La fuerte demanda de camarón, en particular de langostas azules, en ese mercado sigue contribuyendo de manera significativa al resultado positivo de las exportaciones vietnamitas, precisó.



Aunque las exportaciones de camarón mantuvieron su crecimiento en los primeros nueve meses del año gracias al mercado chino y algunos países miembros del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), ese dinamismo se está desacelerando, debido a la caída de los envíos a Estados Unidos y la Unión Europea, señaló.



Al mismo tiempo, las presiones arancelarias, la competencia internacional y las dificultades relacionadas con las materias primas plantean desafíos importantes para las empresas vietnamitas en los últimos meses del año, detalló.



El camarón es el producto más afectado por los aranceles estadounidenses. Además de soportar un arancel adicional del 12,5% en virtud de la Sección 301, una serie de empresas vietnamitas del sector están sujetas simultáneamente a derechos antidumping (AD) y compensatorios (CVD).



El año pasado, la rama acuática vietnamita ingresó 11,3 mil millones de dólares por el concepto de exportaciones, de los cuales 4,83 mil millones correspondieron al camarón, un aumento del 25,5% respecto al año previo, representando más del 42% del valor total.



Se espera que las exportaciones de camarón lleguen hasta 5,2 mil millones de dólares en 2026, si se mantienen las ventas al extranjero entre 470 y 480 millones de dólares mensuales en el último trimestre del año./.

VNA