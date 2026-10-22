Política

Buque de Marina Real británica HMS SPEY visita Ciudad Ho Chi Minh por segunda vez

El patrullero HMS SPEY visita Ciudad Ho Chi Minh para reforzar la cooperación naval y los vínculos entre Vietnam y el Reino Unido.

El HMS SPEY atraca en el puerto internacional de Nha Rong - Khanh Hoi. (Foto: VNA)
El HMS SPEY atraca en el puerto internacional de Nha Rong - Khanh Hoi. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El buque patrullero de altura HMS SPEY de la Marina Real británica atracó hoy en el puerto internacional Nha Rong-Khanh Hoi, para iniciar una visita amistosa de siete días a Ciudad Ho Chi Minh.

El buque regresa a la ciudad por primera vez desde 2023. Durante su estancia, sus oficiales y tripulantes participarán en intercambios culturales con escuelas locales y una organización benéfica, así como en actividades de intercambio con la Armada Popular de Vietnam.

A la ceremonia de bienvenida asistieron el coronel Pham Tien Dung, subjefe de Estado Mayor del Comando de la Región naval 2 de la Armada de Vietnam; representantes del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh; del Departamento de Asuntos Exteriores del Ministerio de Defensa Nacional, así como de diversas unidades del Mando de la Región Militar 7 y del Mando de la Región 3 de la Guardia Costera, entre otros, junto con Alexandra Smith, cónsul general del Reino Unido en Ciudad Ho Chi Minh, y el agregado de Defensa británico en Vietnam.

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Delegados vietnamitas dan la bienvenida al buque, presidido por la comandante Helen Taylor, oficial al mando del HMS SPEY. (Foto: VNA)



La comandante Helen Taylor, oficial al mando del HMS SPEY, expresó su satisfacción por la visita y señaló que esta busca fortalecer las relaciones entre ambos países, al cumplirse un año del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y el Reino Unido.

Taylor explicó que el HMS SPEY es uno de los cinco patrulleros de altura de la variante 2 de la clase River de la Marina Real británica. Desde 2021, el buque mantiene un despliegue permanente en la región del Indo-Pacífico para reforzar la presencia naval británica y estrechar las asociaciones estratégicas con países de la región, incluido Vietnam.

Del 22 al 28 de octubre, la tripulación realizará visitas de cortesía a dirigentes del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh y a los mandos de la Región Militar 7 y de la Región Naval 2. También participará en actividades culturales y deportivas con efectivos de la Armada vietnamita y visitará lugares históricos y culturales de la ciudad./.

VNA
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