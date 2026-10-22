India reafirma compromiso de ser un amigo leal y socio confiable de Vietnam

Nueva Delhi (VNA) - La India siempre está codo a codo con Vietnam como un amigo leal y un socio confiable hacia el desarrollo y la prosperidad, afirmó el ministro indio de Asuntos Parlamentarios y de Asuntos de las Minorías del país surasiático, Kiren Rijiju.



El alto funcionario hizo estas declaraciones durante la ceremonia conmemorativa del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945-2026), organizada por la Embajada vietnamita en India.



El ministro asistió en representación del Gobierno indio, junto con embajadores, encargados de negocios y representantes del cuerpo diplomático, incluidos los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). También estuvieron presentes socios importantes de Vietnam, invitados y miembros de la comunidad vietnamita residente, trabajadora y estudiantil en India.



En su intervención, el embajador de Vietnam en India, Trinh Minh Manh, destacó el significado histórico del 2 de septiembre de 1945 y el camino recorrido por su país durante los últimos 81 años. Señaló que, pese a numerosas dificultades y desafíos, Vietnam se ha convertido en una de las economías más dinámicas y de más rápido crecimiento del mundo, al tiempo que ha consolidado su posición como socio confiable y miembro activo y responsable de la comunidad internacional.



La nación indochina está impulsando la innovación, la transformación digital y el desarrollo sostenible, con el objetivo de convertirse en un país desarrollado de ingresos altos para 2045. Esta aspiración comparte numerosos puntos en común con la visión india de construir una India desarrollada para 2047, conocida como Viksit Bharat 2047, lo que ofrece una base favorable para que ambos países refuercen su cooperación y hagan realidad sus objetivos estratégicos.



El embajador subrayó que 2026 marca el décimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. La visita de Estado a India del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en mayo elevó los vínculos a una Asociación Estratégica Integral Reforzada, mientras que la visita del primer ministro Le Minh Hung en septiembre contribuyó a fortalecer la coordinación bilateral y multilateral.



La cooperación abarca política, defensa, seguridad, comercio, inversión, ciencia, tecnología y turismo. En 2025, Vietnam recibió unos 750.000 visitantes indios, cifra que podría superar el millón gracias a los aproximadamente 90 vuelos directos semanales entre ambos países.



Por su parte, Rijiju felicitó a Vietnam por su Día Nacional y destacó los antiguos vínculos culturales y espirituales entre ambos pueblos. Citó como ejemplo el conjunto de templos de My Son, donde el Servicio Arqueológico de la India participa en labores de conservación y restauración, así como la visita a Vietnam en 2025 de una delegación que acompañó las reliquias de Buda.



El ministro afirmó que las relaciones bilaterales están entrando en una “nueva era”, como señaló el primer ministro Narendra Modi, y destacó la cooperación en defensa y seguridad, la formación de recursos humanos mediante más de 200 becas anuales y los intercambios culturales y parlamentarios. Hasta la fecha, más de 3.000 vietnamitas han participado en el Programa de Cooperación Técnica y Económica de India (ITEC).



Rijiju reiteró que ambos países comparten objetivos de desarrollo a largo plazo y afirmó que India continuará acompañando a Vietnam como un amigo leal y socio confiable, con el deseo de que los nexos bilaterales sigan fortaleciéndose como el loto, el símbolo cultural apreciado por ambos países.



La ceremonia concluyó con un brindis entre representantes de ambos países y una recepción con gastronomía vietnamita e india, acompañada de música folclórica.



El evento reafirmó la amistad tradicional y la confianza política entre Vietnam e India, así como la voluntad común de profundizar su asociación en beneficio de ambos pueblos y de la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales./.

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