Vietnam y Dinamarca abren nueva etapa de cooperación

Hanoi 22 oct (VNA) - Tras 55 años de relaciones diplomáticas, Vietnam y Dinamarca han fortalecido progresivamente sus vínculos, de una relación de cooperación tradicional para el desarrollo a una asociación integral en 2013, una asociación estratégica verde en 2023 y, recientemente, una asociación estratégica integral.

La elevación del nivel de las relaciones durante la visita de Estado a Dinamarca del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado de su esposa y una delegación de alto nivel, del 19 al 21 de octubre de 2026, abre una nueva etapa de cooperación más amplia y eficaz, orientada al desarrollo sostenible.

Durante la visita, el rey Federico X y la reina Mary recibieron personalmente a To Lam y a la delegación vietnamita en el aeropuerto internacional de Copenhague. El monarca también condecoró al máximo dirigente vietnamita con la Orden del Elefante, la máxima distinción de Dinamarca otorgada a miembros de la realeza y jefes de Estado extranjeros, con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

En los encuentros de alto nivel, los dirigentes de las dos naciones valoraron los resultados positivos de la cooperación bilateral y acordaron promover los vínculos en economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, innovación, transición energética, economía verde y marítima, educación, formación e intercambio pueblo a pueblo.

Durante el encuentro entre el líder vietnamita y el presidente del Parlamento danés, Henrik Frandsen, ambas partes coincidieron en intensificar el intercambio de delegaciones y compartir experiencias en el perfeccionamiento institucional en materia de transformación digital, economía verde y circular, así como en la respuesta al cambio climático.

Tras las conversaciones entre el mandatario vietnamita y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ambos países aprobaron una Declaración Conjunta para elevar sus relaciones al nivel de asociación estratégica integral.

En esta nueva etapa de desarrollo, Vietnam impulsa la transformación de su modelo de crecimiento, basada en la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la transición verde. Estos ámbitos también constituyen fortalezas de Dinamarca y ofrecen oportunidades para ampliar la cooperación en inversión, investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos altamente cualificados.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la primera ministra danesa Mette Frederiksen intercambian la Declaración Conjunta sobre el establecimiento de una asociación estratégica integral entre Vietnam y Dinamarca. Foto:

En el Foro Empresarial Vietnam-Dinamarca y el encuentro con multinacionales danesas como LEGO, Maersk, Pandora, Carlsberg, CIP y Vestas, To Lam propuso pasar de la fórmula “invertir en Vietnam” a “invertir junto con Vietnam”, reforzando los vínculos y apoyando a las empresas vietnamitas para que participen más profundamente en las cadenas globales de valor.

Asimismo, planteó avanzar de “producir en Vietnam” a “investigar, innovar y producir en Vietnam”, con el objetivo de convertir al país en un centro de investigación y desarrollo (I+D) e innovación. También destacó la necesidad de priorizar el desarrollo de la energía eólica marina, la logística y los puertos verdes, la biomedicina, la agricultura de alta tecnología y la economía circular.

En un discurso sobre políticas pronunciado en la Universidad de Copenhague, institución con casi 550 años de historia, el máximo dirigente vietnamita solicitó cinco grandes orientaciones de cooperación y destacó el papel de la ciencia y la tecnología, la innovación y la educación para alcanzar los objetivos de desarrollo de Vietnam con vistas a sus dos centenarios.

Durante la gira, Ngo Phuong Ly, esposa de To Lam, y la reina Mary visitaron la biblioteca BIBLIOTEKET Rentemestervej. En la ocasión, Ngo Phuong Ly anunció la donación de una “Biblioteca de Vietnam” con el propósito de acercar al público la historia, la cultura y la vida del país.

La visita de Estado a Dinamarca marca un hito importante en las relaciones bilaterales, consolida la confianza política y genera un nuevo impulso para ampliar una cooperación cada vez más profunda y eficaz, en favor de un futuro verde y del desarrollo sostenible./.