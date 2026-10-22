Vietnam refuerza seguridad para Cumbre de APEC 2027 en Phu Quoc

An Giang, Vietnam (VNA) - De cara a la Cumbre de APEC 2027, que se celebrará en noviembre de ese año en la zona especial de Phu Quoc, la provincia vietnamita de An Giang está desplegando de manera coordinada medidas para garantizar la seguridad y el orden público, prevenir riesgos con antelación y proteger el evento, que se prevé reúna a dirigentes de las 21 economías miembros y unos 10.000 delegados.

Para preparar la cumbre, la provincia ejecuta 21 obras y proyectos clave, incluidos 10 de inversión pública y 11 de asociación público-privada (APP), con un capital total superior a 5,27 mil millones de dólares. La magnitud de las inversiones y el aumento de las actividades de construcción y turismo plantean mayores exigencias en materia de seguridad económica y de las obras, gestión de la residencia y mantenimiento del orden público.

El coronel Nguyen Nhat Truong, subdirector de la Policía provincial de An Giang, informó que las fuerzas policiales han elaborado planes de seguridad, y se han consolidado la estructura de la Subcomisión provincial de Seguridad y Salud, y preparado proyectos específicos para la cita magna.

Para resolver los obstáculos relacionados con la liberación de terrenos, la Policía propuso crear el Grupo de Trabajo Especial 833, que ha revisado cerca de 400 expedientes de recuperación de tierras. También ha intensificado las patrullas y las operaciones contra la delincuencia y reforzado el control de trabajadores, ingenieros y expertos extranjeros, así como de las actividades migratorias, la residencia temporal y el acceso de vehículos a las obras.

Tran Minh Khoa, presidente del Comité Popular de la zona especial de Phu Quoc, señaló que la localidad moviliza a todo el sistema político y la población para crear un entorno seguro y civilizado. También promueve el movimiento “Todo el pueblo protege la seguridad nacional” mediante modelos comunitarios de autogestión, como el equipo de seguridad marítima de An Thoi, las cámaras inteligentes y las zonas de alojamiento libres de delincuencia y drogas.

La provincia coordina además con los Ministerios de Seguridad Pública y de Defensa, así como con las fuerzas competentes, las medidas para reforzar la seguridad aérea y controlar los vehículos aéreos no tripulados (UAV), revisar las zonas de vuelo prohibido o restringido de los aeropuertos internacionales de Phu Quoc y de Rach Gia, y supervisar a las organizaciones y personas que utilizan estos dispositivos para prevenir riesgos.

En el próximo período, la Policía provincial continuará perfeccionando los planes de seguridad e intensificará la lucha contra la delincuencia común, las drogas, los delitos de alta tecnología y las infracciones con elementos extranjeros, además de preparar personal y equipos para responder a posibles incidentes.

La estrecha coordinación entre las fuerzas de seguridad, las autoridades y la población contribuirá a garantizar la seguridad de APEC 2027 y demostrar la capacidad de Vietnam para organizar eventos internacionales./.