Vietnam y UE elevan el nivel de su cooperación económica y comercial

Hanoi (VNA) - La visita oficial a la Unión Europea (UE) del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, abre nuevas perspectivas para profundizar los vínculos económicos y comerciales bilaterales, sobre la base de la Asociación Estratégica Integral y los resultados positivos del Tratado de Libre Comercio entre ambas partes (EVFTA).



Cooperación amplia y profunda



Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, el 28 de noviembre de 1990, los vínculos entre Vietnam y la UE han evolucionado favorablemente. La elevación de las relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral, durante la visita a Vietnam del presidente del Consejo Europeo, António Costa, en enero de 2026, marcó un hito al convertir a Vietnam en el primer país de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en establecer este marco de cooperación con el bloque europeo.



Según el Ministerio de Industria y Comercio, tras seis años de aplicación, el EVFTA ha demostrado su eficacia y contribuido a consolidar la posición de Vietnam como el mayor socio comercial de la UE dentro de la ASEAN. Entre los principales productos vietnamitas exportados al mercado comunitario figuran los teléfonos y sus componentes, los ordenadores y productos electrónicos, el calzado, las confecciones textiles y los productos agroforestales y acuícolas.



Desde la entrada en vigor del acuerdo, en agosto de 2020, hasta 2025, el comercio bilateral registró un promedio anual de 64,03 mil millones de dólares, con un crecimiento medio del 8,5%. En 2025, el intercambio comercial entre ambas partes alcanzó los 73,81 mil millones de dólares, un 7,79% más que en 2024. Las exportaciones vietnamitas a la UE sumaron 56,18 mil millones de dólares, un aumento del 8,56%, mientras que las importaciones totalizaron 17,64 mil millones, un 5,39% más. Vietnam registró así un superávit comercial de 38,54 mil millones de dólares.



La tendencia positiva se mantuvo durante los primeros ocho meses de 2026, cuando el intercambio comercial bilateral ascendió a 57,16 mil millones de dólares, un incremento interanual del 18%. Los envíos de Vietnam a la UE alcanzaron los 44,26 mil millones de dólares, un 19,66% más, mientras que las importaciones procedentes de ese mercado se situaron en 12,91 mil millones, con un aumento del 12,75%.



Estas cifras confirman el papel estratégico del EVFTA para facilitar el acceso de las empresas vietnamitas al mercado europeo. Sin embargo, aprovechar plenamente sus ventajas sigue dependiendo de la capacidad de las compañías para cumplir las normas de origen, los estándares técnicos, los requisitos de trazabilidad y las crecientes exigencias en materia de sostenibilidad ambiental.



El entonces presidente de Vietnam, Luong Cuong (derecha), y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, anuncian la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral, en Hanoi, en enero de 2026. (Foto: VNA)



Amplio margen de desarrollo



Según la Cámara de Comercio Europea en Vietnam (EuroCham), en su encuesta sobre el Índice de Confianza Empresarial correspondiente al segundo trimestre de 2026, el 55% de las empresas europeas consultadas considera a Vietnam un centro operativo clave o un destino prioritario para el crecimiento. Asimismo, la mitad de las compañías dedicadas al comercio bilateral afirmó beneficiarse directamente de las preferencias arancelarias del EVFTA, y dos tercios de estas señalaron haber obtenido ahorros financieros cuantificables.



El presidente de EuroCham Vietnam, Bruno Jaspaert, afirmó que el EVFTA ha reconfigurado los flujos comerciales, reforzado la confianza empresarial y consolidado a Vietnam como uno de los principales puntos de apoyo económico de Europa en Asia.



Por su parte, Tran Ngoc Quan, consejero comercial y jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Bélgica y ante la UE, señaló que el acuerdo no solo impulsa el comercio, sino que también contribuye a profundizar la asociación entre ambas partes y ampliar la cooperación en las transiciones ecológica y energética, la economía circular y el desarrollo sostenible.



En 2027, la UE habrá eliminado prácticamente todos los aranceles aplicables a los productos vietnamitas. Según las previsiones citadas, esto otorgará a Vietnam una ventaja competitiva de entre tres y cinco años frente a otros competidores. Esta perspectiva abre nuevas oportunidades para que las empresas amplíen su presencia en el mercado europeo, aprovechen las redes de socios existentes y refuercen su competitividad.



Paralelamente al comercio, Vietnam y la UE intensifican la cooperación en las cadenas de suministro de materias primas críticas. Durante una reunión de trabajo con una delegación de expertos del Programa de Instalación de Materias Primas Críticas de la UE (CRMF), representantes del Ministerio de Industria y Comercio intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las cadenas de valor industriales, el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y el aumento del valor añadido del procesamiento nacional.



La cooperación en este ámbito va más allá de la extracción y el uso de recursos naturales y se orienta hacia el procesamiento profundo, la transferencia de tecnología y el desarrollo de cadenas de valor con mayor contenido tecnológico, con el objetivo de reforzar la autonomía industrial de Vietnam.



En un contexto marcado por la transición verde, la transformación digital y la reestructuración de las cadenas mundiales de suministro, una cooperación más estrecha en materias primas críticas contribuirá a fortalecer la posición de Vietnam en las cadenas de valor globales y sentará las bases para un desarrollo industrial moderno y sostenible./.