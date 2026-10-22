Líder vietnamita dialoga con destacados empresarios europeos y belgas

Bruselas (VNA) - En el marco de su visita oficial a la Unión Europea (UE) y Bélgica, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, participó hoy en un diálogo con destacados representantes empresariales europeos y belgas para promover la cooperación económica y las inversiones.



Andries Gryffroy, primer vicepresidente del Senado belga, destacó que el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) ofrece nuevas oportunidades para profundizar la asociación. Señaló que la resiliencia económica, la capacidad de adaptación y la apertura de Vietnam lo convierten en un socio fiable y un destino atractivo para las empresas europeas, especialmente en tecnología, transformación digital, transición verde, puertos y logística.



Por su parte, Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea (CE), afirmó que la combinación del dinamismo económico de Vietnam y las capacidades tecnológicas y de investigación de la UE abre oportunidades de cooperación en energías limpias, semiconductores, inteligencia artificial (IA), salud, modernización industrial y cadenas de suministro, con potencial para crear empleos de calidad.



Representantes empresariales europeos y belgas presentaron propuestas de cooperación en infraestructura, logística, alta tecnología, economía verde, salud, productos farmacéuticos, agricultura de alta tecnología y procesamiento de alimentos.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, interviene en la cita. (Foto: VNA)



Al intervenir en el diálogo, el secretario general y presidente To Lam afirmó que ha llegado el momento de elevar la calidad de la cooperación económica entre Vietnam y Europa, así como entre Vietnam y Bélgica, mediante una mayor incorporación de tecnología, el aumento de la competitividad y una participación más sólida de las empresas en las cadenas globales de valor.



Señaló que, pese a la compleja situación mundial, la economía vietnamita mantiene un crecimiento sólido y perspectivas positivas. El Gobierno seguirá mejorando el entorno de inversión, escuchando las necesidades de las empresas y resolviendo sus dificultades para facilitar proyectos a largo plazo.



Vietnam también desea aprovechar mejor el EVFTA y acelerar la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA), con el fin de crear condiciones más favorables para las inversiones estables y sostenibles.



El dirigente propuso concentrar la cooperación en tres ámbitos prioritarios: el desarrollo de infraestructuras estratégicas, puertos, logística, energías limpias y economía circular; el impulso de la alta tecnología, la transformación digital, la IA, los semiconductores, la salud, la biotecnología y la agricultura de alta tecnología; y la creación de cadenas de valor sostenibles, con estándares elevados y mayor valor añadido.



Vietnam espera que las empresas europeas participen no solo mediante el suministro de equipos, sino también en la inversión, la transferencia tecnológica, la formación de ingenieros y el desarrollo de proveedores nacionales. A su vez, las empresas vietnamitas necesitan apoyo para mejorar sus estándares de gestión, calidad, seguridad, protección ambiental y digitalización, y así integrarse más profundamente en las cadenas globales de valor.



Para materializar estas prioridades, Vietnam continuará mejorando la transparencia, la preparación de proyectos y las condiciones para los inversores, además de promover la aplicación efectiva del EVFTA y coordinarse con las partes pertinentes para completar la ratificación del EVIPA. Las autoridades locales y los organismos competentes acompañarán la ejecución de proyectos de calidad, con contenido tecnológico y efectos multiplicadores.



El máximo dirigente vietnamita expresó su confianza en que la visión estratégica compartida y las capacidades de las empresas europeas y belgas permitirán abrir una nueva etapa de cooperación más estrecha, moderna, sostenible y beneficiosa para ambas partes.



Al término del diálogo, el secretario general y presidente To Lam y los participantes presenciaron el intercambio de varios acuerdos de cooperación en los ámbitos de educación, desarrollo de parques industriales verdes y de alta tecnología, industria química, aviación, actividades benéficas y turismo, entre otros./.