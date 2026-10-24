Economía

TLC entre Vietnam y EFTA abre nuevas oportunidades de cooperación con Europa

Vietnam firmó oficialmente acuerdos de libre comercio con cuatro países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) en Hanoi, lo que supone un importante paso adelante tras la reanudación de las negociaciones en medio de las tensiones comerciales mundiales.

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Integración internacional

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