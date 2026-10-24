TLC entre Vietnam y EFTA abre nuevas oportunidades de cooperación con Europa

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Provincia de Gia Lai impulsa su promoción internacional de cara a APEC 2027
La provincia vietnamita promoverá su turismo, cultura y potencial económico antes de APEC 2027 para atraer inversiones, visitantes y fortalecer su marca internacional.
Acuerdo CEPA amplía oportunidades para productos vietnamitas en EAU, Oriente Medio y África
El Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Vietnam y Emiratos Árabes Unidos (CEPA) ofrece nuevas oportunidades para ampliar las exportaciones vietnamitas y acceder a los mercados de Oriente Medio y África, aunque aprovechar sus ventajas exige cumplir los requisitos de origen, calidad y distribución.
Ciudad Ho Chi Minh acelera expansión de su red de metro
Ciudad Ho Chi Minh acelera los preparativos para invertir en nuevas líneas ferroviarias urbanas, con el objetivo de desarrollar una red de transporte público de gran capacidad y mejorar la conexión entre las distintas zonas urbanas y los principales nodos de tráfico.
Ciudad Ho Chi Minh refuerza cooperación con ciudades de la red BPC para impulsar crecimiento sostenible
Ciudad Ho Chi Minh reúne a ciudades de la red BPC para impulsar la innovación, reducir emisiones y fortalecer la cooperación económica y empresarial.
Destacan papel de empresas de origen asiático para comercio entre Vietnam y EE.UU.
Vietnam busca ampliar sus exportaciones en Estados Unidos mediante redes de distribución, socios comerciales e inversiones de empresarios asiático-estadounidenses.
Ciudad norvietnamita de Hai Phong regulariza datos de su flota pesquera
La ciudad norvietnamita de Hai Phong refuerza la vigilancia de su flota pesquera y la trazabilidad de las capturas para combatir la pesca ilegal y contribuir a retirar la tarjeta amarilla de la Unión Europea.
Provincia vietnamita de Tay Ninh busca atraer más inversiones japonesas en sectores estratégicos
La provincia survietnamita de Tay Ninh, en coordinación con la Embajada vietnamita en Japón, organizó una conferencia de promoción de inversiones en la localidad, con vistas a mostrar el potencial, las ventajas y las oportunidades de cooperación en sectores como la industria de alta tecnología, la logística, el procesamiento agrícola y la transición ecológica.
Vietnam busca ampliar conexiones comerciales y llevar sus productos a los mercados internacionales
La feria HCMC Export 2026 busca ampliar los mercados de exportación de Vietnam y reforzar la competitividad de sus empresas.
Energía solar en tejados impulsa la producción sostenible de las empresas vietnamitas
Empresas de Dong Thap, Vietnam, invierten en energía solar para reducir costes eléctricos, recortar emisiones y mejorar la competitividad exportadora.
Vietnam potencia las fortalezas del mar y la Altiplanicie Occidental para ampliar su espacio de desarrollo
La zona de la costa centro-sur y la Altiplanicie Occidental ocupa una posición estratégica como puente entre las distintas regiones de Vietnam y el ámbito internacional, desempeñando además un papel clave en el desarrollo de la economía marítima, la agricultura comercial y la garantía de la seguridad y la defensa nacionales.
Vietnam Airlines inaugurará nueva ruta directa a Singapur el 17 de noviembre
Vietnam Airlines inaugurará el 17 de noviembre la ruta directa Da Nang-Singapur, con vuelos diarios para impulsar el turismo y reforzar la conectividad entre Vietnam y el Sudeste Asiático.
Vietnam y Laos buscan impulsar cooperación agrícola estratégica
Vietnam y Laos buscan ampliar las inversiones agrícolas, resolver obstáculos empresariales y alcanzar un comercio bilateral de 10 mil millones de dólares en 2030.
Vietnam acelera la puesta en marcha del Centro Financiero Internacional
El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang insta a completar las condiciones operativas del Centro Financiero Internacional de Vietnam en octubre y realizar las primeras transacciones en noviembre.
Vietnam y UE elevan el nivel de su cooperación económica y comercial
El comercio entre Vietnam y la UE creció un 18% en los primeros ocho meses de 2026, impulsado por el EVFTA y la cooperación industrial sostenible.
Líder vietnamita dialoga con destacados empresarios europeos y belgas
El secretario general y presidente To Lam insta a Vietnam y Europa a reforzar la inversión, la transferencia tecnológica y las cadenas de valor sostenibles, aprovechando los acuerdos EVFTA y EVIPA.
Vietnam necesita más medidas para impulsar la inversión privada en I+D
Vietnam busca impulsar la inversión privada en I+D con incentivos fiscales y mecanismos de reparto de riesgos para alcanzar el 2% del PIB en 2030.
Ciudad Ho Chi Minh destinará más de 5.600 millones de dólares a combatir inundaciones
Ciudad Ho Chi Minh invertirá más de 5.600 millones de dólares en 87 proyectos contra las inundaciones entre 2026 y 2030, con soluciones integrales de drenaje y planificación urbana.
Grandes proyectos industriales impulsan crecimiento de la región centro-norte de Vietnam
Grandes proyectos de energía, siderurgia y manufactura de alta tecnología impulsan el crecimiento económico y atraen inversiones a Thanh Hoa, Ha Tinh y Nghe An, en el centro-norte de Vietnam.
Exportaciones vietnamitas de camarón crecen 11% hasta septiembre
Las exportaciones de camarón de Vietnam alcanzaron 3,7 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, un incremento del 11% en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó la Asociación de Productores y Exportadores de Productos del Mar (VASEP).
Vietnam impulsa reforma institucional para acelerar desarrollo empresarial
La reforma institucional, la simplificación de los procedimientos administrativos y la eliminación de obstáculos jurídicos constituyen medidas clave para liberar recursos, mejorar el entorno empresarial e impulsar el desarrollo de las empresas en Vietnam.