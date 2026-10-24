Discurso del líder vietnamita en el Instituto Real de Relaciones Internacionales Egmont

Bruselas (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, destaca la convergencia estratégica entre Vietnam y la Unión Europea (UE) y propone nuevas orientaciones de cooperación, durante un discurso pronunciado el día 23 de octubre (hora local) en el Instituto Real de Relaciones Internacionales Egmont, en el marco de su visita a Bélgica.



A continuación, la Agencia Vietnamita de Noticias les presenta a los lectores el texto completo del discurso.



Distinguido Señor Presidente del Instituto Real de Relaciones Internacionales Egmont,

Distinguidos delegados, académicos, investigadores y miembros del cuerpo diplomático:



Me complace, junto con la delegación de alto nivel de Vietnam, encontrarme en el Reino de Bélgica, centro político de la Unión Europea (UE). Bélgica posee un valioso legado diplomático: el arte de conciliar las diferencias y forjar consensos. Su capacidad para gestionar la diversidad ha convertido al país en un símbolo del espíritu de “Unidad en la diversidad”, una filosofía fundamental que despierta un gran interés en la UE, la ASEAN y la comunidad internacional en el actual contexto de inestabilidad mundial.



Tras cuatro décadas de Doi Moi (Renovación), Vietnam ha pasado de ser un país devastado por la guerra y sometido al cerco y al embargo a convertirse en uno de los principales socios comerciales y de inversión de la Unión Europea en el Sudeste Asiático. Esta trayectoria reafirma una verdad: los países, pese a sus diferencias en cuanto a sistemas políticos o niveles de desarrollo, pueden superar sus divergencias y construir juntos el futuro si comparten su compromiso con el diálogo, la cooperación en beneficio mutuo y el respeto del derecho internacional.



Hoy, en el Instituto Real de Relaciones Internacionales Egmont, quisiera compartir tres mensajes fundamentales:



- En primer lugar: Comprender las transformaciones estratégicas de nuestra época, marcada por cambios profundos que entrañan el riesgo de fragmentación, pero que también abren nuevas oportunidades, en un contexto en el que la Unión Europea sigue desempeñando un papel central y pionero.



- En segundo lugar: La creciente convergencia de visiones, valores y enfoques en materia de “autonomía estratégica” entre Vietnam y la UE constituye una base sólida para que ambas partes avancen aún más en sus relaciones.



- En tercer lugar: Las orientaciones estratégicas innovadoras para las relaciones entre Vietnam y la UE, en las que los vínculos entre Vietnam y Bélgica constituyen un motor y el ejemplo más palpable.



Distinguidos señores y señoras:



1. El mundo ante transformaciones de alcance histórico y el riesgo de fragmentación



Vivimos en una etapa en la que el orden internacional está experimentando una profunda reconfiguración. La competencia estratégica entre las grandes potencias se ha extendido a todas las estructuras fundamentales, desde la economía, el comercio y las cadenas de suministro hasta las tecnologías estratégicas, la inteligencia artificial (IA) y los estándares de datos. La aparición de políticas de “seguridad económica” y “reducción de riesgos” está trazando nuevas fronteras en los ecosistemas tecnológicos y las cadenas de producción, exponiendo al mundo al grave riesgo de una fragmentación geoeconómica.



El multilateralismo y el orden internacional basado en normas se enfrentan a desafíos sin precedentes. El unilateralismo y las tendencias proteccionistas van en aumento, mientras que instituciones multilaterales fundamentales, como las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio (OMC), afrontan una urgente necesidad de reforma. El mundo se enfrenta a una paradoja: la tecnología nos conecta cada vez más, pero la geopolítica nos divide a un ritmo cada vez mayor.



Al mismo tiempo, los riesgos de conflictos geopolíticos y las disputas por la soberanía en los mares, los océanos, el espacio ultraterrestre y el ciberespacio se entrelazan de forma cada vez más intensa con los graves desafíos de seguridad no tradicionales, desde el cambio climático y las crisis energéticas y alimentarias hasta la delincuencia con alta tecnología. La realidad demuestra que ningún país puede hacer frente por sí solo a estos riesgos de alcance global.



El desafío estratégico que se plantea es el siguiente: ¿cómo preservar la autonomía nacional y, al mismo tiempo, contribuir a construir un orden internacional justo, abierto y basado en el derecho internacional? Esta es precisamente una cuestión que Vietnam y la UE deben resolver conjuntamente.



Estoy convencido de que, cuanto más dialoguemos, más reconoceremos que compartimos más puntos de convergencia estratégica y valores fundamentales que diferencias.



Distinguidos señoras y señores:



2. La vía de desarrollo de Vietnam: autonomía estratégica e integración profunda



Para responder a esta cuestión, Vietnam ha elegido como lema de acción: “Confianza en nosotros mismos, autonomía, autosuficiencia, fortaleza y orgullo nacional”. Nuestra filosofía es clara: la autosuficiencia y la fortaleza nacional generan resiliencia y autonomía, mientras que una cooperación internacional profunda amplía el espacio para el desarrollo del país. Tras superar la guerra y el embargo, Vietnam emprendió con determinación el proceso de Renovación (Doi Moi): renovó el pensamiento de liderazgo, reformó las instituciones, innovó en los métodos de actuación y se incorporó activamente a la integración global.



De un país empobrecido y devastado por la guerra, con un PIB per cápita de aproximadamente 84 dólares en 1975, Vietnam ha pasado a registrar en 2025 un PIB per cápita superior a 5.000 dólares. Hoy, Vietnam es una economía dinámica, con un PIB que supera los 500 mil millones de dólares, lo que la sitúa entre las 32 mayores economías del mundo. Hemos establecido relaciones comerciales con más de 230 países y firmado 18 acuerdos de libre comercio (TLC) con más de 60 socios. En 2026, seguimos manteniendo un elevado ritmo de crecimiento, con el objetivo de superar los 1,2 billones de dólares en volumen de comercio. Más importante aún, los frutos del crecimiento se traducen de manera tangible en una mejora de las condiciones de vida de la población, la garantía de la protección social y la reducción sostenible de la pobreza.



Vietnam avanza con confianza hacia una nueva era de desarrollo, con dos objetivos centenarios: convertirse en un país en desarrollo con una industria moderna para 2030 y en un país desarrollado de ingresos altos para 2045. Para hacer realidad esta aspiración, no nos apoyamos en los recursos naturales ni en la mano de obra barata, sino que estamos transitando hacia un modelo de crecimiento basado en el conocimiento, la innovación, la transformación digital y la transición ecológica, con las personas en el centro. Al mismo tiempo, Vietnam mantiene firmemente una política exterior de independencia y autodetermininación, basada en la multilateralización y la diversificación de sus relaciones exteriores.



Sin embargo, el camino por recorrer sigue planteando numerosos desafíos, entre ellos el riesgo de caer en la “trampa de los ingresos medios”, la presión para aumentar la productividad y la vulnerabilidad de una economía abierta ante las perturbaciones geoeconómicas. Para superarlos, además de nuestros propios esfuerzos, Vietnam necesita el acompañamiento estratégico de sus socios internacionales, basado en la equidad, el equilibrio y la eficacia. En este sentido, la Unión Europea es uno de sus socios de primer orden.



Distinguidos señoras y señores:



3. La posición y el papel de la Unión Europea en el orden mundial



La creación de la Unión Europea constituye un hito trascendental del siglo XX: transformó un continente que había sido devastado por la guerra en un espacio de paz, prosperidad y profunda integración, situado entre los más avanzados del mundo. Se trata de una lección inspiradora sobre la capacidad de superar el pasado histórico y dejar de lado las diferencias para construir un futuro común, una filosofía muy cercana al pueblo vietnamita.



En la actualidad, la UE no solo es un centro económico, científico y tecnológico del mundo, sino que también desempeña un papel pionero en la configuración de estándares internacionales y normas de gobernanza global, desde la economía verde y la economía digital hasta la inteligencia artificial (IA).



Valoramos positivamente la orientación de la UE hacia la “autonomía estratégica”, que busca garantizar la autonomía de Europa en materia de seguridad económica, al tiempo que mantiene firme su compromiso con el multilateralismo y el derecho internacional. A través de su Estrategia para el Indo-Pacífico, la UE está reforzando activamente su presencia en la región y realizando contribuciones concretas a la paz, la estabilidad y la libertad de navegación.



Para Vietnam, las relaciones con la UE revisten una importancia estructural especial. La UE es uno de los socios estratégicos que han acompañado a Vietnam desde los primeros días del proceso de Renovación (Doi Moi). Vietnam se enorgullece de ser el único país del Sudeste Asiático que cuenta con una red de cooperación con la UE de mayor amplitud, que abarca ocho mecanismos de cooperación, y que ha establecido asociaciones estratégicas o integrales con 11 Estados miembros del bloque comunitario.



La cooperación con la UE no es una mera relación exterior convencional, sino un pilar de importancia estratégica, directamente vinculado a la política de multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores de Vietnam y su camino hacia un desarrollo autónomo. Agradecemos sinceramente la cooperación y el valioso apoyo, en condiciones de igualdad, que la UE y sus Estados miembros han brindado a Vietnam a lo largo de las últimas décadas.



Distinguidos señoras y señores:



4. Vietnam y la UE: convergencia de intereses, valores y visión estratégica



Pese a la distancia geográfica y las diferencias en los niveles de desarrollo, Vietnam y la UE encuentran una profunda convergencia en torno a cuatro pilares estratégicos:



En primer lugar, la convergencia entre la “autonomía estratégica” de ambas partes y el carácter autosuficiente y resiliente de Vietnam: la autonomía no significa aislamiento ni desconexión, sino reforzar la capacidad de decidir por sí mismo el rumbo del desarrollo y el destino nacional. En el marco de las estrategias de la UE de “reducción de riesgos” y “Global Gateway”, Vietnam, por su posición central en el Sudeste Asiático y su elevado grado de apertura económica, constituye un “eslabón fiable” que ayuda a la UE a diversificar sus cadenas de suministro y garantizar su seguridad.



En segundo lugar, una visión positiva de los nuevos estándares medioambientales (CBAM y EUDR): Vietnam no considera el CBAM ni el EUDR barreras proteccionistas, sino un impulso para reestructurar la economía verde. Vietnam está dispuesto a ser uno de los países en desarrollo pioneros en cumplir estas normas y, al mismo tiempo, espera contar con el acompañamiento de la UE en materia de tecnología y financiación verde.



En tercer lugar, el compromiso con la equidad, la transparencia, la igualdad y el beneficio mutuo en el libre comercio y la seguridad económica: el EVFTA y el EVIPA demuestran que un país en desarrollo puede integrarse en igualdad de condiciones y cumplir los más altos estándares en materia laboral, medioambiental y de desarrollo sostenible. La firme determinación de ambas partes de mantener la liberalización comercial constituye un mensaje que refuta las tendencias proteccionistas y el unilateralismo.



En cuarto lugar, el respeto del derecho internacional y la seguridad marítima: ambas partes tienen en alta consideración la Carta de las Naciones Unidas y la UNCLOS de 1982 como la “constitución de los mares y océanos”. El mar del Este constituye una ruta marítima vital, directamente vinculada a la seguridad económica de Europa. Valoramos la firme voz de la UE en defensa de la integridad de la UNCLOS de 1982 y en favor de mantener una presencia pacífica en el Indo-Pacífico.



Distinguidos señoras y señores:



5. Las relaciones entre Vietnam y la UE, y entre Vietnam y Bélgica: de la voluntad política a programas innovadores de cooperación estratégica



Un marco de relaciones solo cobra verdadera vitalidad cuando genera un profundo entendimiento estratégico, entrelaza intereses y produce resultados concretos. En este sentido, las relaciones entre Vietnam y Bélgica constituyen la prueba más palpable de la profundidad de la cooperación entre Vietnam y la UE.



Propongo los siguientes ámbitos de cooperación estratégica con avances innovadores para el próximo período:



En primer lugar, elevar el nivel de confianza política y seguridad económica: Convertir la cooperación entre Vietnam y la UE en un factor clave de la Estrategia de la UE para el Indo-Pacífico. Ambas partes deben estrechar los vínculos comerciales y de inversión, garantizar la seguridad de las cadenas de suministro, intensificar la cooperación en ciberseguridad y seguridad marítima, y reforzar la coordinación entre la UE, Vietnam y la ASEAN para configurar una estructura de seguridad regional basada en normas.



En segundo lugar, institucionalizar la cooperación económica, comercial y de inversión a un nuevo nivel: Sobre la base del EVFTA y el EVIPA, ampliar la cooperación a la economía digital, la economía circular y el mercado de créditos de carbono. Proponemos que la UE preste asistencia técnica para ayudar a las empresas vietnamitas a cumplir los estándares medioambientales (CBAM y EUDR) y, al mismo tiempo, fomente una mayor presencia de los fondos de inversión europeos en los sectores de las infraestructuras estratégicas y la logística en Vietnam.



En tercer lugar, impulsar avances decisivos en ciencia y tecnología, semiconductores e innovación: En respuesta a la Ley Europea de Chips (EU Chips Act) y de la Estrategia Europea de Inteligencia Artificial, Vietnam propone conectar los ecosistemas tecnológicos de ambas partes, dando prioridad a la cooperación con Bélgica, sede de IMEC, uno de los principales centros de investigación en semiconductores del mundo. Se propone crear centros conjuntos de investigación y desarrollo (I+D) en semiconductores, inteligencia artificial responsable y biotecnología, así como establecer redes de conexión entre empresas emergentes innovadoras.



En cuarto lugar, acelerar la transición ecológica y una transición energética justa: Hacer realidad el objetivo de cero emisiones netas para 2050 y la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP) mediante la combinación de la financiación y las tecnologías verdes de la UE -en particular, la energía eólica marina y el hidrógeno verde- con el potencial de Vietnam. La cooperación debe movilizar al sector privado y a las autoridades locales de ambas partes, especialmente para hacer frente al cambio climático en el delta del Mekong.



En quinto lugar, reforzar los pilares de la educación, la formación y los intercambios entre los pueblos: Construir una “alianza del conocimiento” sostenible sobre la base del legado de cooperación entre las universidades belgas y vietnamitas, y potenciar “el poder blando” de la comunidad vietnamita en Bélgica y Europa como un sólido puente cultural.



Como uno de los países del Sudeste Asiático con una de las redes de cooperación más amplias con la UE, y en su calidad de coordinador de las relaciones ASEAN-UE, Vietnam está dispuesto a desempeñar el papel de “modelo piloto” y puente estratégico, impulsando la cooperación ASEAN-UE para convertirla en un eje interregional ejemplar que contribuya de manera tangible a la paz y la prosperidad en ambos continentes.



Distinguidos señoras y señores:



6. Una aspiración común de paz y prosperidad para el futuro



Al visitar hoy el Instituto Egmont y encontrarme en esta institución que lleva el nombre del conde de Egmont, quien eligió ponerse del lado del pueblo y de los ideales de libertad, convirtiéndose así en un símbolo imperecedero de valentía y diálogo, percibo una profunda afinidad. El pueblo vietnamita también ha superado innumerables tempestades a lo largo de su historia gracias a su espíritu de independencia, su resiliencia e intenso anhelo de paz.



Vietnam está entrando en una nueva era de desarrollo con el objetivo de construir un país próspero, una economía verde y moderna y una sociedad humanista.



Espero que, desde este auditorio del Instituto Egmont, los responsables políticos y los académicos europeos vean en Vietnam “un socio fiable” y un “eslabón estratégico” que conecte los continentes europeo y asiático. Cuando esta visión se haga realidad, las relaciones entre Vietnam y la UE, así como entre Vietnam y Bélgica, trascenderán las páginas de los documentos diplomáticos para convertirse en un dinámico corredor económico, de conocimiento y tecnológico que conecte Hanoi y Bruselas.



Permítanme concluir evocando el encuentro extraordinario entre dos fuentes de inspiración: el lema del escudo de armas del Reino de Bélgica, “La unión hace la fuerza”, y la enseñanza inmortal del Presidente Ho Chi Minh: “Unión, unión, gran unión. Éxito, éxito, gran éxito”.



Este es precisamente el denominador común para la nueva era: la unidad en la diversidad y el caminar juntos desde el respeto a las diferencias, para escribir conjuntamente un nuevo capítulo de paz y prosperidad para ambos continentes.



¡Muchas gracias por su atención!

VNA