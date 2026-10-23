Política

Dos oficiales vietnamitas asumirán nuevas misiones de paz en Abyei y Sudán del Sur

Vietnam despliega a dos oficiales en las misiones de paz de la ONU en Abyei y Sudán del Sur para reforzar su participación internacional.

Nguyễn Ngọc Tùng
El viceministro de Defensa, coronel general Nguyen Truong Thang, entregó as decisiones del Presidente de la República y del Ministro de Defensa a los dos oficiales (Fuente: VNA)
El viceministro de Defensa, coronel general Nguyen Truong Thang, entregó as decisiones del Presidente de la República y del Ministro de Defensa a los dos oficiales (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Defensa de Vietnam celebró hoy una ceremonia de entrega de las decisiones del Presidente de la República y del Ministro de Defensa a dos oficiales que partirán para cumplir misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU) en la Fuerza Provisional de Seguridad de la ONU para Abyei (UNISFA) y en la Misión en Sudán del Sur (UNMISS).

Los dos oficiales son la coronel Nguyen My Hanh, profesora de inglés de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Academia de Logística, quien sustituirá al teniente coronel Nguyen Van Thu como oficial superior de Estado Mayor para instrucción y entrenamiento en la UNISFA; y el capitán Truong Tan Huy, asistente de logística del Batallón 871, Brigada 954, Zona Naval 4 de la Armada Popular de Vietnam, quien sustituirá al mayor Le Vinh Hoang como observador militar en la UNMISS.

Al presidir la ceremonia, el viceministro de Defensa, coronel general Nguyen Truong Thang, valoró altamente los resultados obtenidos por el Ejército Popular de Vietnam durante más de 12 años de participación en estas actividades.

Destacó que las sucesivas generaciones de oficiales y personal militar han superado numerosas dificultades y desafíos, cumpliendo satisfactoriamente sus misiones y contribuyendo a fortalecer la imagen y el prestigio de Vietnam y de sus fuerzas armadas en el ámbito internacional.

El coronel general expresó su convicción de que los dos oficiales continuarán promoviendo las tradiciones del Ejército y cumplirán con excelencia las tareas encomendadas.

Según el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, dependiente del Ministerio de Defensa, la selección, formación y preparación integral de ambos oficiales se llevaron a cabo en coordinación con los organismos y unidades pertinentes, de acuerdo con los requisitos de los puestos y los planes de formación de personal.

Ambos oficiales completaron la capacitación previa al despliegue y participaron en cursos especializados, tanto en Vietnam como en el extranjero, sobre operaciones de mantenimiento de la paz, conocimientos militares, trabajo en entornos multinacionales, seguridad y gestión de situaciones sobre el terreno.

Los dos cuentan con un buen dominio de idiomas extranjeros y pueden comunicarse, coordinarse y desempeñar sus funciones profesionales en inglés.

En particular, la coronel Nguyen My Hanh tiene experiencia práctica en dos despliegues anteriores, a saber, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), durante el período 2020-2021, y en la UNISFA, en la región de Abyei, durante el período 2023-2024.

Por su parte, el capitán Truong Tan Huy ha recibido formación especializada relacionada directamente con las funciones de observador militar./.

Nguyễn Ngọc Tùng
VNA
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