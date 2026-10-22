Vietnam y la UE emiten comunicado de prensa conjunto

Bruselas (VNA) - Vietnam y la Unión Europea (UE) emitieron hoy un comunicado de prensa conjunto con motivo de la visita oficial del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al bloque europeo.

El 22 de octubre de 2026, el máximo dirigente vietnamita mantuvo conversaciones en Bruselas con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la cooperación bilateral, la seguridad regional y los desafíos globales.

Vietnam y la UE reconocieron la importancia de fortalecer la resiliencia, diversificar las asociaciones y promover la estabilidad y la prosperidad en el Indo-Pacífico, entre otras vías, mediante la Estrategia de la UE para la cooperación en esa región.

Ambas partes celebraron el dinamismo de sus relaciones, especialmente tras la elevación de los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral en enero de 2026.

Los líderes reafirmaron su compromiso de profundizar esta asociación mediante inversiones en el marco de la iniciativa «Global Gateway» y de la Alianza para una Transición Energética Justa (JETP).

Asimismo, abogaron por la plena aplicación del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA) y por la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre ambas partes (EVIPA). También acordaron trabajar para desarrollar la cooperación en materia de materias primas críticas y seguir profundizando la colaboración en tecnología, innovación, educación y formación, transición verde, infraestructuras estratégicas, economía circular y economía azul.

Ambas partes valoraron el potencial de cooperación en los ámbitos de la defensa y la seguridad, de conformidad con sus respectivas legislaciones, prioridades y políticas. Además, destacaron el papel del diálogo entre Vietnam y la UE sobre defensa y seguridad, así como el de los marcos de cooperación existentes, incluidos los relativos a la seguridad marítima, la ciberseguridad, la gestión de crisis y el desarrollo de capacidades.

Reafirmaron su compromiso con la promoción y la protección de los derechos humanos, en particular mediante el diálogo bilateral específico sobre esta materia.

Por último, subrayaron la importancia de un multilateralismo eficaz y de un orden internacional basado en normas. António Costa y Ursula von der Leyen destacaron el papel constructivo de Vietnam en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y los líderes expresaron su interés en la Cumbre Conmemorativa ASEAN-UE, prevista para 2027 con motivo del 50.º aniversario de las relaciones entre ambas organizaciones./.