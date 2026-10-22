Vietnam y Laos buscan impulsar cooperación agrícola estratégica

Vientiane (VNA) - Vietnam y Laos buscan convertir sus objetivos de cooperación económica, comercial y de inversión en acciones concretas en el sector agrícola, mediante el fortalecimiento de los vínculos empresariales y la promoción de inversiones, según se destacó en una conferencia celebrada hoy en Vientiane tras la visita oficial del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, a Laos.



El evento fue organizado por la Embajada de Vietnam en Laos, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Laos, el Comité de Cooperación Laos-Vietnam, el Comité de Promoción y Gestión de Inversiones de Laos y la Asociación de Inversores Vietnamitas en este país (AVILA).



Copresidida por el embajador de Vietnam en Vientiane, Nguyen Minh Tam, y el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente de Laos, Xaynakhon Inthavong, la conferencia reunió a más de 250 delegados, entre ellos el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Laos, Kongkeo Xaysongkham, funcionarios de organismos centrales y de 11 provincias laosianas, así como representantes empresariales de ambos países.



En su discurso de apertura, Nguyen Minh Tam subrayó que la agricultura constituye un pilar fundamental para los medios de vida, el desarrollo rural y la capacidad productiva de Laos. También destacó las fortalezas complementarias de ambos países: Laos dispone de abundantes tierras y condiciones naturales favorables, mientras que Vietnam aporta experiencia en producción agrícola, aplicación de ciencia y tecnología, desarrollo de variedades de cultivos, procesamiento y acceso a los mercados internacionales.



El embajador resaltó los logros agrícolas de Vietnam e instó a los inversores vietnamitas en Laos a cumplir sus compromisos y la legislación local, proteger el medio ambiente, formar a trabajadores locales y vincular los resultados empresariales con el bienestar social.



Por su parte, Xaynakhon afirmó que el Gobierno de Laos mantiene su compromiso de atraer inversiones en agricultura limpia vinculadas a las industrias de procesamiento, con el objetivo de contribuir a una economía independiente y autosuficiente. Añadió que el país continúa perfeccionando su marco jurídico para los inversores, incluida la legislación sobre cultivos y promoción de inversiones, así como la revisión de las normativas sobre arrendamiento de tierras y de la Ley de Tierras.



El viceministro también reconoció la contribución de 208 empresas vietnamitas que invierten en los sectores de cultivos, silvicultura y ganadería en Laos, con un capital registrado total de aproximadamente 1,4 mil millones de dólares.



Representantes del Comité de Cooperación Laos-Vietnam expusieron las prioridades para fortalecer la conectividad económica, especialmente en materia de infraestructuras de transporte y energía. Ambos países trabajan para alcanzar un intercambio comercial bilateral de 10 mil millones de dólares en 2030.



Durante la conferencia, los funcionarios laosianos también presentaron los incentivos a la inversión, los procedimientos de concesión de licencias y las políticas relativas a la tierra.



Representantes de importantes empresas vietnamitas, entre ellas Vietnam Rubber Group, Vinamilk y Greenfeed, compartieron sus experiencias y planes para ampliar las actividades de cultivo y producción ganadera. Asimismo, señalaron dificultades relacionadas con la preparación de terrenos y las compensaciones, la superposición de áreas de tierra, los retrasos en la expedición de certificados de derechos de uso del suelo y los incentivos fiscales.



En el debate, los funcionarios laosianos respondieron directamente a las inquietudes planteadas por las empresas. Ambas partes acordaron reforzar la coordinación y establecer canales más estrechos de intercambio de información para resolver los asuntos pendientes y ofrecer a los inversores condiciones que les permitan operar con confianza a largo plazo.



En sus palabras de clausura, Xaynakhon instó a los organismos laosianos y a las autoridades locales a reducir los trámites administrativos innecesarios y aplicar el principio de las "tres aperturas": abrir puertas, eliminar barreras y abrir la mente.



Asimismo, exhortó a las empresas a seguir el principio de los "tres compromisos compartidos": pensar, trabajar y obtener beneficios junto con las comunidades locales, a fin de generar consenso y contribuir al desarrollo sostenible./.

VNA