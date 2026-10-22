Máximo dirigente de Vietnam se reúne con la presidenta de la Comisión Europea

Bruselas (VNA) – En el marco de su visita oficial a la Unión Europea (UE) y Bélgica, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió el 22 de octubre en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, para impulsar la Asociación Estratégica Integral entre ambas partes.



Von der Leyen destacó los avances de las relaciones bilaterales y reafirmó que la UE considera a Vietnam un socio fiable en la región del Indo-Pacífico. Expresó su deseo de profundizar la cooperación en comercio, inversión, ciencia y tecnología, innovación y desarrollo sostenible.



Por su parte, el secretario general y presidente To Lam reafirmó que Vietnam considera a la UE uno de sus socios prioritarios y aspira a desarrollar una cooperación más sustancial y eficaz. También valoró las iniciativas europeas para mejorar la competitividad, promover las transiciones verde y digital y fortalecer el papel internacional de la UE.



Al exponer las orientaciones de desarrollo de Vietnam para la nueva etapa, el dirigente reafirmó el objetivo de construir un país próspero y sostenible para 2030 y 2045, mediante el aprovechamiento de los recursos internos, una integración internacional más profunda y la movilización de conocimientos, tecnologías y experiencias avanzadas del exterior.



Propuso convertir la ciencia y la tecnología, la innovación y la transición energética en pilares estratégicos de cooperación, con el fin de reforzar la autonomía, la autosuficiencia y la resiliencia de ambas economías.



Asimismo, instó a aprovechar las oportunidades de la iniciativa Global Gateway, la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP) y el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizon Europe, y acelerar los proyectos prioritarios en infraestructura estratégica, investigación e innovación.



Von der Leyen valoró el potencial de Vietnam y su creciente papel en las cadenas de suministro regionales y mundiales. Expresó el interés de la UE en ampliar la cooperación en materias primas fundamentales, incluida su extracción y procesamiento sostenibles, el desarrollo tecnológico y la diversificación de las cadenas de suministro.



También señaló las posibilidades de colaboración en energía nuclear y renovable, y afirmó que la UE está dispuesta a apoyar a Vietnam para convertirlo en un centro regional de tránsito y transporte. Entre los proyectos de interés mencionó la central hidroeléctrica de Bac Ai, el puerto de Lien Chieu, y la rehabilitación y conservación del puente Long Bien.



El máximo dirigente vietnamita agradeció la invitación de Von der Leyen para participar y pronunciar un discurso en la tercera edición del Foro Global Gateway, prevista para junio de 2027, que consideró una oportunidad para ampliar la cooperación en inversiones, infraestructura estratégica y transición energética.



Ambas partes acordaron reforzar el Grupo de Trabajo Especial para aplicar eficazmente el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA), ampliar el comercio y promover el levantamiento cuanto antes de la “tarjeta amarilla” impuesta a los productos pesqueros vietnamitas por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



También coincidieron en profundizar la cooperación en educación, formación, cultura, turismo e intercambios entre los pueblos, y ampliarla a la defensa y la seguridad, la gestión de crisis, el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la seguridad marítima y la respuesta a amenazas no tradicionales.



Sobre cuestiones regionales e internacionales, ambos dirigentes reafirmaron su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y el comercio libre y fluido. Asimismo, destacaron la importancia de garantizar la libertad de navegación marítima y aérea conforme al derecho internacional, en particular a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.



Al término del encuentro, el secretario general To Lam invitó a Ursula von der Leyen a realizar próximamente una visita oficial a Vietnam./.

VNA