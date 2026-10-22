Política

Canciller vietnamita se reúne con su homólogo belga

Le Hoai Trung y Maxime Prévot acuerdan impulsar el comercio, las inversiones y la cooperación tecnológica entre Vietnam y Bélgica.

El canciller vietnamita, Le Hoai Trung, se reúne con el viceprimer ministro y titular de Relaciones Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot. (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam)
El canciller vietnamita, Le Hoai Trung, se reúne con el viceprimer ministro y titular de Relaciones Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot. (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam)

Bruselas (VNA) – En el marco de la visita oficial a Bélgica del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, el canciller vietnamita, Le Hoai Trung, se reunió el 22 de octubre con el viceprimer ministro y titular de Relaciones Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot.

Le Hoai Trung agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores belga su coordinación en la preparación de la visita y destacó los avances de las relaciones bilaterales tras más de 50 años de vínculos diplomáticos, especialmente desde la visita de Estado de los reyes de Bélgica a Vietnam en abril de 2025.

Reafirmó que Vietnam concede importancia a la amistad y la cooperación con Bélgica, un socio importante en Europa, y expresó su deseo de aprovechar la visita para elevar los vínculos bilaterales a un marco de cooperación más amplio, estratégico y sustancial.

El canciller vietnamita valoró la resolución aprobada por la Cámara de Representantes federal belga en octubre de 2023 en apoyo a las víctimas vietnamitas del agente naranja y agradeció los esfuerzos de Prévot para promover la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA), aprobado recientemente por dicha Cámara.

Propuso reforzar la coordinación entre ambos ministerios para aplicar los acuerdos y las orientaciones de cooperación de los dirigentes de los dos países, consolidar la confianza política y ampliar la colaboración en defensa y seguridad.

En materia económica, el canciller instó a impulsar el comercio y las inversiones en sectores con potencial y fortalezas complementarias, especialmente puertos y logística, así como a desarrollar nuevos pilares de cooperación en ciencia, tecnología e innovación, incluidos los semiconductores, la biotecnología, los productos farmacéuticos y la agricultura de alta tecnología. También sugirió ampliar la cooperación en educación, formación, cultura, turismo y salud, y estrechar los vínculos entre las localidades vietnamitas y las regiones y comunidades belgas.

Por su parte, Maxime Prévot destacó que la visita del secretario general y presidente To Lam contribuirá a consolidar la confianza política y abrir nuevas perspectivas de cooperación. Reafirmó la importancia que Bélgica concede a sus relaciones con Vietnam y valoró los logros socioeconómicos del país y su creciente papel regional e internacional.

Prévot manifestó su disposición a reforzar la cooperación entre ambos ministerios, coordinar la aplicación de los resultados de la visita y promover los vínculos económicos, comerciales y de inversión, especialmente en los ámbitos de los puertos, la logística, la alta tecnología y el desarrollo sostenible. También destacó el potencial de cooperación con las regiones y comunidades belgas.

Sobre cuestiones regionales e internacionales, ambos ministros subrayaron la importancia del multilateralismo, el respeto al derecho internacional y el diálogo para resolver pacíficamente las disputas. Asimismo, acordaron reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en las Naciones Unidas y otros foros multilaterales, y promover las relaciones entre Vietnam y la Unión Europea (UE), entre Bélgica y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y entre la ASEAN y la UE, en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible./.

VNA
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