Máximo dirigente vietnamita visita el puerto de Amberes-Brujas

Amberes (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y una delegación de alto nivel del país visitaron el 22 de octubre (hora local) el puerto de Amberes-Brujas, en el marco de su visita oficial a la Unión Europea y Bélgica.



El puerto de Amberes-Brujas, el segundo mayor de Europa, se creó en 2022 mediante la fusión de los puertos de Amberes y Zeebrugge. Actualmente alberga unas 1.400 empresas y genera 162.000 puestos de trabajo, con una contribución directa de alrededor del 4,5% al producto interno bruto (PIB) de Bélgica. Gestiona diversos tipos de mercancías, especialmente acero, automóviles y vehículos de motor, y cuenta en la zona de Amberes con el mayor complejo industrial químico integrado de Europa.



Durante su intervención, el secretario general y presidente To Lam destacó que Bélgica en general y la región de Flandes en particular son socios con una larga trayectoria de cooperación eficaz con Vietnam en los sectores marítimo, portuario, de vías navegables y logístico.





El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente, To Lam, interviene en el puerto de Amberes-Brujas. Foto: VNA

Según el dirigente vietnamita, la experiencia de Flandes en el desarrollo portuario, la conectividad del transporte multimodal, la logística, la transformación digital y transición verde, así como la formación de recursos humanos, reviste un valor práctico para Vietnam.



La cooperación entre ambas partes se ha fortalecido durante décadas, sobre la base del Acuerdo de Cooperación y Amistad de 1995 y los documentos suscritos en distintas etapas. Los programas de formación y el intercambio de experiencias implementados de manera regular se han convertido en un puente vital que conecta a los organismos, expertos y empresas de ambas partes.





Vietnam está acelerando el desarrollo de una infraestructura integrada y moderna, en la que los puertos marítimos y la logística desempeñan un papel fundamental para la economía marítima, el comercio y la competitividad nacional.



El país aspira a construir un sistema portuario verde e inteligente, mejorar las conexiones con las vías navegables interiores, el ferrocarril y otros medios de transporte, y ampliar su participación en las cadenas mundiales de suministro.



El mandatario vietnamita propuso a ambas partes aprovechar los marcos de cooperación existentes y estudiar programas a largo plazo centrados en la planificación y gestión portuarias, el transporte multimodal, la logística, las cadenas de suministro, la transformación digital, el desarrollo de puertos verdes, la reducción de emisiones y la formación de recursos humanos.



El fortalecimiento de la conectividad facilitará el acceso de los productos vietnamitas a los mercados de Bélgica y Europa, al tiempo que abrirá nuevas oportunidades para que las tecnologías, los servicios y las inversiones europeas lleguen a Vietnam.





El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente, To Lam, presencia la firma de un acuerdo marco entre la Corporación Marítima de Vietnam y el puerto de Amberes-Brujas. (Foto: VNA)

En esta ocasión, el secretario general y presidente To Lam y la delegación vietnamita presenciaron la firma de un acuerdo marco de cooperación integral entre la Corporación Marítima de Vietnam (VIMC) y el puerto de Amberes-Brujas.



En virtud del acuerdo, ambas partes intercambiarán información y experiencias, estudiarán soluciones para desarrollar centros logísticos de entrada y salida y reforzarán la conectividad comercial y marítima entre Vietnam, Bélgica y Europa. Las principales áreas de cooperación incluirán el desarrollo de puertos verdes e inteligentes, la aplicación de tecnologías y la transformación digital en la gestión y explotación portuarias, así como la mejora de la eficiencia del transporte multimodal y de las cadenas de suministro.



El acuerdo sienta las bases para la puesta en marcha de programas concretos que permitan aprovechar las fortalezas de cada parte, mejorar las capacidades de gestión y explotación portuarias y ampliar las conexiones logísticas entre Vietnam y Europa.





El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente, To Lam, y la delegación vietnamita visitan el Museo Real de Bellas Artes de Amberes. Foto: VNA

En el mismo día, el secretario general y presidente To Lam y la delegación vietnamita visitaron el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, que alberga una colección artística de siete siglos, desde la Edad Media y el Renacimiento hasta el siglo XX, y asistieron a una recepción ofrecida por la gobernadora de la provincia de Amberes, Cathy Berx./.